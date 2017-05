House of Cards Saison 5 : le président-tyran Underwood se prend pour Dieu dans la bande-annonce

On dirait bien que l’arrivée au pouvoir de Donald Trump a inspiré les scénaristes de la série phare de Netflix.

Le final de la saison 4 de House of Cards nous promettait un couple Underwood avide de pouvoir et prêt à tout pour mettre l’Amérique à ses pieds. Le premier teaser diffusé le jour de l’investiture de Donald Trump nous l'avait confirmé et la nouvelle bande-annonce de la saison 5 accentue cette impression.

La présidentielle sera encore au cœur de cette saison avec le combat Underwood(s) - Conway (Joel Kinnaman). Mais bien au-delà de cette bataille très indécise – tout se jouera avec l’Ohio et la Pennsylvanie – la série semble revenir à un ton beaucoup plus sombre que ces deux dernières années.

Les pulsions meurtrières de Frank Underwood s’étaient peu à peu effacées depuis sa prise de fonction. Dans cette bande-annonce angoissante, elles sont de retours. Les trahisons, complots et corruption en tout genre seront aussi de la partie. Le président démocrate n’aspire qu’à une chose : contrôler le pays seul et pour toujours. Son ultime punchline en dit long, "One nation, under God" se transforme en un terrifiant "One nation, Underwood." Ça promet !

Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly et les soutiens du tyran reviennent le 30 mai prochain sur Netflix.