House of Cards : la campagne promotionnelle de Claire Underwood

House of Cards ou quand la politique devient enfin passionnant...

Frank Underwood est de retour ! La série phare de Netflix sera de retour le 30 mai. Le couple présidentielle machiavélique se prépare comme il se doit dans une campagne promotionnelle à destination de l’épouse de Kevin Spacey. Alors qu’il n’a jamais été aussi proche de gouverner la première puissance mondiale, sa femme quant à elle brigue le poste de vice-présidente. Avec un duo aussi redoutable à la tête du pays, on est en droit de s’attendre à un véritable nid de vipère dont personne ne sortira indemne.

House of Cards, c’est comme une tragédie grecque. Des alliances, des trahisons, des rebondissements, on ne sait jamais quand l’hystérie oligarchique prendra fin. Selon Obama, c’est la série lal plus réaliste qui lui a été donnée de voir. Ça laisse songeur…Mais c’est ça qui est bon.