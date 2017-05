La saison 2 de Stranger Things promet d'être bien plus dark que la première

Si Stranger Things a été un tel événement l'été dernier, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est très bien, ensuite parce que la série a su capter l'air du temps et enfin parce qu'avant sa diffusion nous n'en savions quasiment rien.

Et c'est vrai que l'effet de surprise a joué pour beaucoup dans le succès du show, qui nous a tout cueilli en plein vol, alors qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Et donc, fort logiquement, on espérait qu'il se produise la même chose pour la saison 2 bien que l'on sache pertinemment que c'était chose impossible, ne serait-ce que parce que nous avons déjà un passif avec la série.

Cependant, on remercie Netflix d'y aller mollo avec la promo. En tout cas pour le moment, parce que l'on est sûr que d'ici à fin octobre, on va se faire mitrailler de trailers, de teasers, d'infos en tout genre, on va déguster. Est-ce que Stranger Things en sortira grandi ou non ? Nous verrons bien. Mais nous n'en sommes pas encore là alors profitons de ce moment de calme pour parler des nouvelles infos qui viennent d'arriver à son sujet. Rien de bien dingue, ni de spoiler, puisqu'une partie du casting a répondu à quelques questions du magazine GQ, histoire de nous mettre l'eau à la bouche.

Ainsi, selon le jeune Finn Wolfhard (Mike dans la série), la saison 2 sera "beaucoup plus sombre que la première. Et beaucoup plus orientée vers l'horreur. Je pense que les spectateurs l'apprécieront plus que la première saison. Les personnages vont devoir faire face à un certain nombre de défis qui son très réels et c'est assez perturbant."

De son côté, Gaten Matarazzo (Dustin), explique que contrairement à ce que l'on pourrait craindre, cette seconde saison n'arrêtera pas d'explorer ses personnages :

"Ce qui est génial avec cette nouvelle saison, c'est que vous verrez les pensées de chaque personnage chacun de leur côté. Vous découvrirez beaucoup plus de leur vie et de comment il composent avec ce qui arrive. Je pense que d'un point de vue émotionnel, ils sont tous terrifiés. Ils se sentent seuls parce que leur ami Will est de retour mais il ne se comporte plus comme avant. Il a changé."

Et c'est évidemment l'un des gros noeuds dramatiques que devra traiter cette saison 2, le retour de Will après son séjour forcé dans le monde inversé et les conséquences sur sa psyché. Pour le reste, le silence se fait, les informations sont encore bien gardées et c'est tant mieux. Il y a des choses avec lesquelles on ne veut pas tout savoir à l'avance, et Stranger Things en fait clairement partie.