Après Get Out, Jordan Peele va ressusciter La Quatrième Dimension

Si la mode est aux remakes et autres reboots et que, globalement, ça nous court sur le système régulièrement, il arrive que de temps en temps il y ait quand même quelques bonnes nouvelles.

Nous ne verrons sans doute jamais le reboot des Contes de la Crypte, encore moins dirigé par M. Night Shyamalan, et, par bien des aspects, c'est une catastrophe pour les fans et les amateurs de fantastique. Pourtant, il ne faut pas être triste outre mesure puisque le destin nous réserve encore plein de rendez-vous bien sympas qui nous feront sans doute facilement oublier cette épine dans le coeur.

Parce qu'au rayon des séries télévisées vieilles, cultes et étranges, on ne peut pas faire mieux que La Quatrième Dimension, créée par Rod Serling en 1959 et qui a été diffusée aux Etats-Unis jusqu'en 1964. Une série séminale même pour le genre du fantastique, qui a convoqué les plus grands auteurs de l'époque pour nous servir chaque semaine une nouvelle histoire bizarre, dérangeante ou tout simplement terrifiante. Et si la série fait encore figure d'incontournable plus de 50 ans après la fin de sa diffusion, ce n'est pas un hasard.

Nous ne sommes donc pas surpris d'apprendre qu'un projet de reboot est actuellement à l'étude, comme nous l'apprend le Hollywood Reporter, commandé par le réseau CBS All Access, la plateforme de streaming de la chaine CBS créée pour faire de l'ombre à Netflix. Là où cela devient intéressant par contre, c'est que le projet a été confié à la société Monkeypaw qui n'est autre que la boite de prod' de ce cher Jordan Peele à qui l'on doit l'excellent Get Out sorti sur nos écrans il y a quelques mois.

Et quoi de mieux qu'un ancien comique rompu au rythme inhérent au fantastique et à l'horreur, cultivant un goût certain pour l'étrange pour reprendre le flambeau de Rod Serling ? On ne voit pas. Après, il n'est pas encore dit que Peele s'implique totalement dans la production du show et qu'il en réalise plusieurs épisodes, même si cela paraitrait logique. De toute façon, il est encore un peu tôt pour savoir avec exactitude ce que nous réserve cette relecture. Tout au plus pouvons-nous dire que Marco Ramirez, le showrunner de The Defenders occupera le même poste sur la série. Et tout de suite, on a déjà un peu peur. Oui, cette formule n'a pas vieilli d'un pouce.