Après les révélations sur Kevin Spacey, Netflix annonce la fin d'House of Cards

On mesure probablement encore bien mal l'importance et la portée de ce qui est en train de se passer à Hollywood depuis un mois. Le scandale Harvey Weinstein a clairement levé un loup et de plus en plus de personnes brisent la loi du silence.

Et ce n'est certainement pas nous qui allons trouvé quelque chose à y redire. Ce que dénoncent toutes ces femmes et tous ces hommes depuis plusieurs semaines est absolument abject et oblige effectivement à une reconsidération en profondeur d'Hollywood et de certaines de nos idoles. En effet, comment encore aduler des gens comme Quentin Tarantino, dont le silence les a rendu complices de telles horreurs ? La question de la séparation de l'oeuvre et de la vie de son auteur arrive bien entendu sur le tapis, mais en réalité, c'est quand même un peu plus compliqué que cela. Et puis, il y a Kevin Spacey.

Anthony Rapp

Le comédien, visage de Frank Underwood dans la série House of Cards depuis 5 saisons, s'est retrouvé au centre d'un scandale suite aux révélations de l'acteur Anthony Rapp qui l'accusait d'agression sexuelle lorsqu'il avait 14 ans, en 1986. Spacey a botté en touche, avouant ne plus s'en souvenir mais s'excusant au cas, en faisant dans la foulée son coming-out. Une manoeuvre qui a immédiatement fait s'enrager plusieurs associations homosexuelles américaines qui y voyaient là une diversion très peu subtile pour minimiser les propos de Rapp.

Evidemment, Netflix et Media Rights Capital, les producteurs de la série, ont immédiatement réagi dans un communiqué :

"Media Rights Capital et Netflix sont profondément troublés par les révélations d'hier soir concernant Kevin Spacey. En réponse, des représentants de nos deux sociétés sont arrivés à Baltimore cet après-midi pour rencontrer l'équipe et les comédiens afin de les rassurer sur le fait qu'ils sont en sécurité et soutenus. Comme prévu initialement, Kevin Spacey n'était pas présent sur le plateau à ce moment-là."

Une décision qui peut sembler exagérée et grotesque, mais qui prouve bien que la situation est explosive actuellement à Hollywood. C'est ensuite que le Hollywood Reporter a laché LA bombe : House of Cards s'arrêtera au terme de sa saison 6, en tournage depuis le mois d'octobre. Si nous sommes tentés d'y voir une corrélation avec les accusations d'Anthony Rapp, il semblerait que la décision de terminer la série à la fin de cette saison ait été prise bien avant que l'affaire n'éclate. Cela dit, le fait que l'annonce soit rendue publique à ce moment précis et que Netflix n'ait pas encore communiqué officiellement sur cet arrêt, laisse néanmoins planer un gros doute sur le message qui est transmis. En ne communiquant pas sur cet arrêt mais en balançant l'info maintenant, il est évident que les gens penseront instinctivement que ces deux événements sont liés, même si ce n'est pas le cas au fond, cela permet néanmoins de prendre position et de soigner son image. Une stratégie que ne renierait pas Frank Underwood qui, cette fois c'est sûr, ne s'en sortira pas.