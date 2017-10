Pourquoi la Tour Avengers est-elle absente des séries Netflix ? Marvel répond

Visiblement absente, la tour Avengers serait pourtant bien présente dans les séries Netflix selon les producteurs...

Le big boss Kevin Feige avait annoncé la couleur : il n’y pas de lien direct entre Marvel sur petit et grand écran. Ce qui se passe au cinéma reste au cinéma et il en va de même pour les Defenders, Daredevil, Jessica Jones et les autres. Cependant, si la timeline est différente entre les deux univers, on se dit que c’est la même écurie et qu’à défaut de cohérence narrative, une synchronisation visuelle pourrait être appuyée. En témoigne la fameuse tour Avengers. Véritable symbole de la puissance de cette superteam, l’immense bâtisse semble clairement absente des séries.

Pour l’exécutif Jeph Loeb, la raison serait seulement une question de localisation. Selon lui les personnages interagissant dans la Grosse Pomme ne seraient jamais au bon endroit pour bien voir la tour. Sans déconner :

« De bien des manières, être moins précis permet à l’audience de se dire que les évènements tragiques des séries pourraient arriver à n’importe quel coin de rue. D’où nous sommes assis en ce moment, je peux voir l’Empire State Building mais si on va 30 pâtés de maisons plus loin, on ne serait plus en mesure de le voir. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas. »

Réponse logique mais tout de même. Dans la multitude de scènes dans les Hell’s Kitchen, Harlem ou dans le East Village, où les héros courent, volent se battent, pas un seul plan ne montre le building.

Du coup, pas sûr qu’on le revoit dans la prochaine cuvée Marvelienne de Netflix avec The Punisher prévue pour le 17 novembre.