Avengers Endgame : la « suite » en série, avec Captain America ? L’idée traîne chez Marvel, apparemment

5 ans après Avengers : Endgame, l’idée d’une série mettant fin aux spéculations sur le sort de Captain America/Steve Rogers traîne apparemment chez Marvel.

À l’époque d’Avengers : Endgame (avant même le Covid, on ne rajeunit pas), Marvel vivait son âge d’or. Le studio ravageait le box-office à chaque sortie, et les fans étaient le plus souvent conquis par ses nouvelles productions. 5 ans plus tard, en 2024, la situation a bien changé (pensée pour Ant-Man 3 et The Marvels),, même si le MCU s’est offert un énorme succès avec Deadpool & Wolverine.

Le sommet de la Saga de l’Infini s’est achevé par la mort de Tony Stark et le passage de flambeau de Steve Rogers, offrant son légendaire bouclier étoilé à Sam Wilson. Le tout après avoir rapatrié les Pierres d’Infinité à leur point d’origine. Un élément du film étonnant, et qui pourrait justifier un projet à part entière, à en croire cet acteur du MCU.

Ross Marquand keeps pitching a miniseries to Marvel Studios following Steve Rogers Captain America returning the Infinity Stones.



(via: @GrahamMosimann at Edmonton Expo) pic.twitter.com/BnsnZAFCUp — Agents of Fandom (@AgentsFandom) September 22, 2024

Une (autre) série Captain America chez Marvel ?

Présent sur la scène d’un panel de l’Edmonton Expo à Alberta, l’acteur Ross Marquand a révélé qu’il avait proposé à Marvel Studios une série montrant l’ultime quête de Steve Rogers. Et si le nom du comédien ne vous dit rien, il n’est pourtant pas anodin.

Celui-ci a en effet campé plusieurs rôles dans le MCU, comme celui d’Ultron dans la série d’animation What if… ?, mais aussi, et surtout, celui de Crâne Rouge dans Avengers : Infinity War et Endgame. Incarné par Hugo Weaving dans le premier Captain America, le méchant est réapparu sous la forme du gardien de la Pierre de l’Âme, montrant la terrible voie à emprunter pour la récupérer, à Thanos, puis Hawkeye et Black Widow.

Il n’est donc pas étonnant que l’acteur ait proposé au studio un projet lui permettant de reprendre son rôle, surtout aux côtés de Chris Evans. Cela dit, même si elle semble impossible sur le papier, son idée remet en avant cette question laissée sans réponse à la fin du film.

On ne serait pas contre revoir ce personnage

AVEC CHRIS EVANS, VRAIMENT ?

Alors que la Saga du Multivers approche de son terme, pourrait-on enfin avoir un aperçu de la quête finale de Steve Rogers ? Mieux encore, une confrontation avec Crâne Rouge, l’homme sans qui il aurait pu rentrer au pays à la fin de la guerre (c’était le grand méchant du premier film Captain America) ?

Une série sur Disney+ mettant en scène Chris Evans semble complètement tirée par les cheveux, surtout à une époque où Marvel a officiellement décidé de produire moins de séries. Mais il existe peut-être un moyen pour Marvel de satisfaire les fans (et l’ami Ross Marquand).

Nouveau duel à venir ?

En effet, le retour de Chris Evans dans Deadpool & Wolverine, pour un caméo aussi drôle qu’inattendu en Johnny Storm des 4 Fantastiques, a probablement ravivé l’espoir de le retrouver dans Avengers 5 et 6. Après tout, Robert Downey Jr. est bien de retour, dans la peau de Dr Doom certes, mais l’idée est là. Le Captain America originel du MCU pourrait sortir de sa retraite pour un dernier tour de piste, venant en aide à son héritier, Sam Wilson.

Mieux encore, avec la TVA en action, Marvel pourrait révéler quelques instants de sa quête pour rapatrier les Pierres d’Infinité, répondant à une question vieille de plusieurs années. Un gadget sans aucun doute, mais on a vu plus gros comme ficelle multiverselle dans le MCU ces derniers temps.