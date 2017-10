Todd McFarlane se verrait bien aussi relancer un nouveau dessin animé Spawn en plus du film

Fans de Spawn, sachez que vous allez être bientôt vengés puisqu'après des années particulièrement sombres, le rejeton de l'enfer sera de retour au cinéma, des mains même de son créateur. Et ça, ce n'est pas rien.

Le remake-reboot (appelez-ça comme vous voulez) de Spawn, on en parle depuis des années, et on le fantasme depuis tellement longtemps que lorsqu'on a compris que cette fois c'était bel et bien parti, il nous a fallu un bon moment pour croire que c'était vrai. D'ailleurs, encore aujourd'hui on a toujours un doute, alors que Todd McFarlane et Jason Blum travaillent dessus d'arrache-pied.

Il ne va pas falloir s'attendre à un gros blockbuster cependant, Todd McFarlane voulant garder un contrôle total sur sa création, éviter les mêmes erreurs que le film de 1997 et souhaitant avant tout nous livrer un bon gros film d'horreur avec du super-héros dedans. Si c'est clairement alléchant, on se demande aussi comment un réalisateur sans véritable expérience va pouvoir réussir un tel tour de force. Mais laissons ces considérations de côté pour le moment parce qu'il y a une autre grande nouvelle concernant Spawn.

Les plus fidèles du personnage savent très bien que, dès que l'on parle d'adaptation du héros, on ne peut faire l'impasse sur l'excellente série produite et diffusée par HBO il y a 20 ans. Monument de glauque, de drame et d'esthétisme gothico-moderne des plus jouissifs qui, il faut bien être honnête, déclinait quelque peu durant sa saison 3. Mais l'ensemble était d'une grande qualité et, pour l'époque, c'était particulièrement inédit.

Et bien figurez-vous qu'en plus du nouveau film, Todd McFarlane a en tête l'envie de recréer une nouvelle série animée comme il vient de le faire savoir au micro de ScreenGeek :

"Je vais d'abord sortir le film sur Spawn et puis, comme nous aurons toujours les droits animés pour la diffusion télé, nous allons nous y pencher. Il faut aussi que je trouve le moyen de faire venir Keith David dans le film. Juste pour une ligne."

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Keith David était le comédien qui prêtait sa voix caverneuse et intimidante à Spawn dans la série télé et cela fonctionnait à merveille. On espère donc que tout se passe bien pour ce projet, parce que là, retrouver Spawn au cinéma et à la télévision en grande forme, c'est carrément un rêve de gosse qui est en passe de devenir réalité.