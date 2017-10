Le créateur d'X-Files veut ressusciter la série Millennium

Si tout le monde se touche la nouille sur X Files (et à raison la plupart du temps), il ne faudrait pas oublier que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que, derrière, là où il fait très sombre et où ça sent rarement bon, se cache un véritable joyau : Millennium.

Quand Chris Carter sort la série Millennium en 1996, l'intention est claire : capitaliser sur la popularité acquise par X Files (alors un véritable phénomène) tout en se lâchant petit à petit dans l'horreur humaine, la vraie, celle qui fait mal. Avec son personnage de Franck Black (interprété par l'immense Lance Henriksen), Millennium va donc s'attarder sur les zones d'ombre de l'être humain, les serial killers, la souffrance, la douleur, en étant le plus hardcore possible dans le cadre d'une série classique. Et il faut dire que le résultat est à la hauteur puisque, encore aujourd'hui, certains de ces épisodes sont parmi les plus glauques que nous n'ayons jamais vu à la télévision.

Fatalement, le succès n'est pas aussi gigantesque que prévu mais Carter tient bon, quitte à verser une nouvelle fois dans le complot millénariste dans sa deuxième saison en accordant plus de place au groupe Millennium, à la fin du monde, aux prophéties et au fantastique, le tout culminant dans un dernier épisode double absolument traumatisant. Probablement ce que l'on a vu de plus dingue depuis 20 ans sur le petit écran. Malheureusement, une saison 3 a été commandée, tentant de recréer la formule X Files, trahissant tout ce qui avait été fait précédemment et, fort logiquement, la série n'a pas survécu.

Pourtant, depuis tout ce temps, on ne rêve que d'une chose, c'est que Millennium revienne. Et nous ne sommes pas les seuls apparemment, puisque Chris Carter lui-même vient de déclarer au micro de Deadline qu'il pensait depuis longtemps à lui redonner sa chance :

"J'ai toujours pensé que Millennium avait beaucoup plus de vie en lui mais personne ne m'en a parlé sérieusement. Pourtant, j'ai toujours eu l'impression que j'avais d'autres histoires à raconter dans ce sujet. Après trois saisons, la série a été annulée alors que les audiences étaient correctes mais je pense qu'il y a une nouvelle approche de cette série à faire, en se basant sur ses fondations très solides."

Est-ce que cela veut dire que nous aurons droit à un revival du show ? Nous on ne demande que ça, mais pas n'importe comment et surtout pas sans Lance Henriksen. Donc, on croise les doigts pour que le retour d'X Files nous apporte aussi une excellente nouvelle.