La saison 11 d'X Files dévoile enfin ses premières images

Le fan peut être quelqu'un d'impitoyable quand il n'est pas satisfait. Après quasiment 20 ans d'absence, X Files revenait enfin sur les écrans et le fan n'a pas été très tendre avec la série. Bon, après, elle l'a un peu cherché aussi quoi...

Non parce que, dès le départ, le retour d'X Files avait un gros handicap : la saison 10 ne durait que 6 épisodes, soit trop long pour rédiger l'intrigue d'une mini-série mais beaucoup trop court pour entrer dans les détails d'un arc nourri et riche. Et comme Chris Carter n'a pas su choisir, nous nous sommes retrouvés dans une espèce d'entre-deux un peu bâtard qui essayait de marier les intrigues "loners" à celles relatives à la Mythologie de la série (dont on n'a plus grand chose à faire au passage). Résultat, un comeback pas aussi flamboyant qu'espéré même s'il contenait un ou deux moments de grâce (aaaah l'épisode avec l'homme-garou... Magnifique).

Pourtant, ce n'est pas cela qui va nous enlever de notre amour pour X Files et la Fox l'a bien compris puisque, après quelques hésitations, elle a commandé une saison 11 en lui permettant cette fois d'atteindre le nombre plus honorable de 10 épisodes. Quand on sait qu'en plus sur ces épisodes, seulement 2 seront consacrés à la conspiration extra-terrestre, on se dit que cette fois, on tient peut-être le bon bout.

C'est en tout cas ce que l'on veut croire, et vous connaissez le slogan d'X Files ("I want to believe" pour les deux du fond) même si les premières images exclusives que vient de révéler Entertainment Weekly ne jouent pas vraiment en notre faveur puisque, sur la première nous y retrouvons Mulder et Scully (toujours David Duchovny et Gillian Anderson) à l'hosto, avec notre amie rousse dans un état préoccupant. On ne sait pas de quel épisode est tiré la photo mais il y a peu de chances que cela vienne du season-premiere puisque le final un peu moisi de la saison 10 laissait Mulder dans une situation délicate. Le second cliché va hérisser quelques poils aux réfractaires de la Conspiration puisque nous y découvrons un extraterrestre entouré de militaires. Tout laisse penser que nous sommes dans le passé, genre les années 40-50 et pourquoi pas, du côté de Roswell, même si on n'en sait encore rien.

Chris Carter, pour sa part se veut rassurant, puisqu'il en a profité pour préciser que l'état de santé de Scully n'arrive pas comme un cheveu sur la route et que "tout a été prévu depuis longtemps", ajoutant que les deux agents du FBI devraient se rapprocher comme jamais durant cette saison. Mais l'élément le plus important, c'est peut-être leur fils, William, pivot sous-jacent de la saison précédente qui devrait, selon le créateur, "être mis en avant".

Bref, on a hâte d'en découvrir plus, même si nous sommes surtout impatients de découvrir à partir de quelle date cette nouvelle saison va débuter, ce qui n'a toujours pas été révélé par la chaine.