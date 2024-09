Crise chez Ubisoft : Assassin’s Creed Shadows repoussé à 2025 pour sauver la mise

La situation semble toujours plus compliquée pour Ubisoft : Assassin’s Creed Shadows est officiellement repoussé à 2025.

Depuis le début de l’année 2024, Ubisoft est pris dans la tourmente. Entre l’accumulation d’échecs commerciaux (Prince of Persia : The Lost Crown) et critiques (c’est toi qu’on vise Skull & Bones), des titres annulés ou dont on n’a pas la moindre nouvelle (Beyond Good and Evil 2), et des choix stratégiques relevant de la roulette russe (investissements massifs dans les NFT et l’IA, la décision d’insister avec l’abonnement Ubisoft+), Ubi se trouve dans une position très délicate.



Le cours de l’action Ubi plonge lentement depuis des mois, et cette chute s’est accélérée à cause des mauvaises ventes de Star Wars Outlaws, en deçà des objectifs fixés en interne. Par ailleurs, la situation est aggravée par les rumeurs de mort cérébrale d’XDefiant. La société créée par les frères Guillemot connaît actuellement une crise historique, qui met peut-être le PDG d’Ubisoft sur un siège éjectable.

Et la firme vient d’envoyer de nouveaux signaux négatifs au public, avec une nouvelle date de sortie pour Assassin’s Creed Shadows.

Métaphore de la façon dont la Bourse traite Ubisoft

Nouvelle date de sortie pour Assassin’s Creed Shadows

Le premier élément qui a allumé les feux d’alarme a été l’annulation de la présence d’Ubisoft au Tokyo Game Show 2024. Dans un communiqué de la branche japonaise d’Ubi publié le 24 septembre 2024, la firme a indiqué au public qu’elle ne serait pas présente à cet événement incontournable de l’industrie du jeu vidéo. Ubi aurait dû livrer une présentation de son Assassin’s Creed Shadows lors de cette conférence.

« Nous avons le regret de vous informer qu’en raison de diverses circonstances, nous avons décidé d’annuler notre participation en ligne au Tokyo Game Show 2024 qui devait commencer à 15h00 le 26 septembre. Nous nous excusons pour ce court préavis. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience la diffusion. »

La deuxième alerte vient du fait que toutes les sessions previews du jeu Assassin’s Creed Shadows, prévues pour la semaine du 30 octobre 2024, ont tout bonnement été annulées, ou plutôt « reportées » à des dates non définies.

La réaction du public

Un signal très négatif aux yeux de la presse, et qui a globalement été interprété comme une possibilité de report pur et simple d’AC Shadows à l’année 2025, alors que sa sortie était prévue pour le 12 novembre 2024.

Et ce 25 septembre, c’est finalement tombé : Assassin’s Creed Shadows est officiellement reporté au 14 février 2025, notamment sur Steam.

Ubisoft explique avoir besoin de plus de temps pour réellement peaufiner le jeu.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

La dernière chance d’Ubisoft

En un an, le cours de l’action d’Ubisoft est passé de 31,60 € à 11,13 €, ce qui est catastrophique. Certains investisseurs demandent à ce que la firme passe par la case restructuration, histoire de supprimer des studios, de licencier une bonne louche d’employés, et de virer le PDG Yves Guillemot au passage.

Dans ce contexte, Assassin’s Creed Shadows a tout l’air d’être le jeu de la dernière chance pour Ubisoft. Pas étonnant donc qu’il soit repoussé, afin de peaufiner au mieux le produit, et de s’assurer une réception critique et commerciale très positive.

Ubisoft of Tsushima

Autre raison : éviter les embouteillages du calendrier des sorties de la fin d’année 2024, largement encombré par des blockbusters (Call of Duty Black Ops 6, Silent Hill 2 Remake, Dragon Age, Horizon : Zero Dawn Remastered…). Viser une fenêtre de sortie plus ouverte et moins concurrentielle permettrait ainsi à AC Shadows d’avoir une vie commerciale plus sereine, et peut-être d’atteindre les objectifs internes, qui tournent autour des 10 millions d’exemplaires vendus.

Cependant, avec Monster Hunter Wilds en février 2025 et Ghost of Tsushima 2 : Ghost of Yotei (annoncé par Sony, lors du State of Play du 25 septembre 2024), AC Shadows risque de se retrouver dans un jeu de comparaison très rude. D’autant plus que Ghost of Yotei devrait sortir aussi en 2025… Affaire à suivre donc.