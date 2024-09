Ubisoft défend XDefiant, « pas en train de mourir » malgré les très mauvais signes

Le FPS multijoueur d’Ubisoft, XDefiant, perdrait de plus en plus de joueurs. L’éditeur, lui, assure que le jeu va bien.

Au royaume du jeu, les splendeurs et misères de l’industrie se produisent en même temps. Tandis que certains connaissent des succès vertigineux (c’est le cas pour Wukong), d’autres s’effondrent dans l’ombre de la concurrence. En ce moment, c’est Ubisoft qui est dans la mouise. Et si leurs soucis ne datent pas d’hier, le démarrage décevant du pourtant très amusant Star Wars : Outlaws, fin août, a clairement enfoncé le clou.

La côte en bourse de l’éditeur a rarement été aussi basse que durant ce mois de septembre 2024 et certains actionnaires grognent dans la direction d’Yves Guillemot (président de la boîte). Pour éviter que la situation n’empire, Ubisoft a néanmoins quelques atouts dans sa manche, comme le prochain Assassin’s Creed (qui sort en novembre) ou son jeu service XDefiant.

Ce dernier serait toutefois en train de décliner en popularité… ce qui serait toujours plus mauvais signe pour la firme. Qui assure que tout va bien.

Une histoire qui se finit mal ?

XDefiant toujours vivant ?

Ce qui tue Ubisoft à petit feu n’est pas tant un échec commercial en particulier, mais un enchaînement de déceptions. Depuis longtemps, l’éditeur a multiplié les projets qui étaient censés lui rapporter le gros lot et, à chaque fois, les résultats ont été bien en dessous des prévisions. Des noms comme Star Wars ou Avatar avaient en effet de quoi mettre en confiance les investisseurs. Au final, le bilan est toujours tiède.

Et c’est pareil du côté des GAAS (Games as a service) sur lesquels Ubisoft avait aussi beaucoup misé, y voyant un El Dorado financier. Ces jeux service peuvent devenir très rentables sur le long terme et assurer la fortune d’un studio sur de nombreuses années (les exemples les plus célèbres étant Apex, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends). Mais encore faut-il convaincre une communauté de joueurs de rester sur le jeu durablement. Et le récent XDefiant d’Ubisoft aurait déjà du mal à passer l’épreuve du temps.

Toujours la banane, toujours debout

Après un Skull & Bones calamiteux, un nouveau jeu service insatisfaisant ne serait pas une bonne nouvelle. Et les spéculations sur la mort imminente de XDefiant sont très dangereuses pour l’éditeur.

Le 17 septembre 2024, le studio Ubisoft San Francisco a ainsi très rapidement démenti des rapports indiquant une baisse d’intérêt pour XDefiant, dans la note d’une mise à jour du jeu :

« Non, le jeu n’est absolument pas en train de mourir. Nous savons qu’il y a des aspects à améliorer, comme le Netcode/Hitreg et l’ajout de plus de contenu pour la progression, mais le jeu se porte bien. […] Nous voulons simplement qu’il se porte encore mieux. Et nous y parviendrons en répondant aux demandes de notre communauté, ce qui a toujours été notre plan. Ubisoft nous soutient pleinement et a alloué davantage de ressources à l’équipe pour que nous puissions aller dans ce sens.«

Il est pas né, ou mal barré, celui qui m’empêchera de tirer

Impitoyable GAAS

Il est intéressant de noter qu’Ubisoft arrive donc à donner plus de ressources à son studio de San Francisco, tout en ayant licencié 45 de ses employés en août dernier. Une façon de soutenir ses équipes un peu étrange.

Tout ça va évidemment dans le sens d’une année 2024 très sévère pour l’industrie, et durant laquelle l’explosion de l’offre des jeux vidéo a mis en difficulté bien des studios. XDefiant n’est d’ailleurs qu’un jeu service en galère parmi de nombreux autres. Le crash de Concord chez Sony (son réalisateur a démissionné tout récemment) est l’exemple le plus frappant de la situation actuelle.

Le cas d’école Concord risque de servir d’exemple à l’industrie pendant longtemps

Si quelques nouveaux GAAS s’en sortent (The First Descendant, cette année), la plupart ne trouve pas leur place dans un marché déjà bien saturé. Ubisoft ne peut toutefois plus reculer, et c’est bien là son drame.

Après l’échec d’Outlaws, il semble vital que XDefiant puisse tenir la route, ou donne au moins l’impression que c’est le cas. Ainsi, malgré la chute, la firme continuera de répéter « jusque là, ça va » pour rassurer ses actionnaires. Mais comme chacun sait, ce n’est pas la chute qui compte. C’est l’atterrissage.