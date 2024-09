Crise historique chez Ubisoft : le PDG sur un siège éjectable après la cata Star Wars Outlaws

Ubisoft est de plus en plus dans la mouise depuis le lancement tiède de Star Wars : Outlaws. Et les investisseurs commencent à gronder.

Après le crash de Star Wars : Outlaws, les temps sont difficiles pour Ubisoft. Comme d’habitude, pourrait-on dire. Mais non. En réalité, la situation n’a jamais été aussi alarmante. On le sentait venir depuis 2022 et on y est : les investisseurs de la firme commencent à montrer les crocs. Après plusieurs échecs commerciaux (Skull & Bones, Avatar), projets abandonnés (Beyond Good and Evil 2, Immortals Fenyx Rising) et stratégies hasardeuses (les IA, les NFT, Ubisoft+,…), l’éditeur semble dans une situation plus délicate que jamais.

A lire aussi Ubisoft promet de régler ce problème de Star Wars : Outlaws

Star Wars : Outlaws était sa plus prometteuse chance de remonter la pente et de regagner la confiance de ses actionnaires. Mais face au carton de Wukong, le jeu d’aventure s’est planté, entraînant avec lui la crédibilité de l’entreprise dans l’industrie. De fait, le cours de l’action d’Ubisoft ne cesse de chuter et maintenant, un investisseur en pétard appelle carrément à la liquidation de la société et au renvoi de son fondateur, Yves Guillemot.

Il n’est plus temps de fuir les conséquences

Ubisoft au fond du gouffre

La côte en bourse d’Ubisoft ne cesse plus de s’écrouler depuis la sortie de Star Wars Outlaws. La semaine dernière (du 2 au 5 septembre), le prix de l’action de la société a chuté à 15,34 euros, son plus faible montant depuis 2014, avec une capitalisation boursière de 1,97 milliard d’euros. Ce 11 septembre 2024, son action à présent tombée à 12,38 euros. En plus de dix ans, son prix n’a jamais été aussi bas.

Pour donner un élément de comparaison, l’action d’Ubisoft valait plus de 85 euros en 2021, après la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla.

En seulement quelques années, l’éditeur aura enchaîné les bourdes et aucun de ses jeux n’aura suffisamment performé pour les compenser. Désespéré, Ubisoft a ensuite décidé d’annuler plusieurs de ses projets pour tout miser sur sa franchise phare Assassin’s Creed (annonçant en 2023 la production de nombreux opus et une pléthore de remake), mais même avec ça, ce ne sera peut-être plus suffisant.

Encore un jeu qui aurait dû être un succès pour Ubisoft mais qui s’est quand même planté

L’actionnaire révolté

Selon le Wall Street Journal, Juraj Krupa, représentant du fonds AJ Investments and Partners, aurait publié une lettre ouverte adressée au conseil d’administration d’Ubisoft, exprimant sa « profonde insatisfaction concernant la performance actuelle et la direction stratégique de l’entreprise. » En conséquence, le fonds spéculatif slovaque demande à Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, ainsi qu’au conseil d’administration de « retirer Ubisoft de la Bourse ou de permettre sa vente à un investisseur stratégique. »

En plus de tout ça, cet actionnaire minoritaire – qui détient moins de 1 % des parts – souhaite un changement de direction et la nomination d’un nouveau PDG. En bref, il remet sérieusement en question la gestion d’Yves Guillemot.

Le fonds slovaque accuse l’entreprise et son président de se focaliser sur des stratégies à court terme qui ne visent qu’à atteindre des résultats trimestriels positifs, au lieu de chercher à donner aux joueurs des expériences vidéoludiques de meilleures qualités. Tiens, il y a peut-être un truc à creuser, ici.

Yasuke, le dernier espoir d’Ubisoft ?

Ubi en sursis ?

En définitive, est-ce que la firme française est en danger ? Peut-être pas… immédiatement.

Si la rébellion d’un actionnaire n’est certainement pas de bonne augure pour la suite, le risque d’une liquidation est encore assez faible tant que le géant chinois Tencent ne bouge pas. Après tout, c’est lui le principal investisseur d’Ubisoft (à 49,9%) et pour l’instant, il ne s’est pas exprimé.

Les équipes d’Ubisoft chaque matin

De plus, la compagnie d’Yves Guillemot a une dernière carte à jouer cette année. Il s’agit évidemment d’Assassin’s Creed : Shadows (sortie le 15 novembre), le nouveau-né de leur franchise providentielle. Même si celui-ci est déjà malmené par les polémiques et ne part tout à fait gagnant.

Il se pourrait bien que le destin d’Ubisoft soit ainsi scellé avec le prochain épisode de la saga AC. Sachant que le dernier en date, Assassin’s Creed : Valhala, avait généré un milliard de revenus en moins de 14 mois selon Ubisoft, on comprend l’importance de Shadows.

Parce que sinon, la petite braise de l’investisseur mécontent pourrait enflammer l’Assemblée Générale et là… ça pourrait bien être la fin de la compagnie telle qu’on l’a connue.