La folie Black Myth Wukong : malgré les polémiques, le jeu explose les scores de ventes d’Elden Ring

Malgré les critiques et les polémiques qui entourent le lancement de Black Myth Wukong, le blockbuster chinois est déjà un énorme succès commercial et se vend à des rythmes fous.

Black Myth Wukong était l’un des titres les plus attendus de l’année sur la scène internationale du jeu vidéo. Colossal blockbuster chinois au budget AAA, il était sur les radars de la presse et du public d’amateur d’action-RPG depuis sa première présentation de gameplay en 2020. Le jeu conçu par Game Science avait d’ores et déjà connu un excellent lancement lors de ses premiers jours d’exploitation, surpassant dans les classements Steam des monstres comme Cyberpunk 2077 ou Counter-Strike 2.

Malgré les polémiques, critiques et accusations de censure de Black Myth Wukong, le blockbuster est bien parti pour tout écraser sur son passage, et pour transformer tout éventuel bad buzz en simple mauvais souvenir. Game Science a publié les premiers chiffres officiels de ventes pour son jeu d’action carburant sous Unreal Engine 5, et ils sont tout bonnement affolants. Black Myth est tout simplement en train de marquer l’histoire du jeu vidéo.

Black Myth Wukong : le singe dans la main de Bouddha

Quelques jours après son lancement le 20 août 2024, Wukong s’était déjà placé tout en haut des classements Steam des jeux les plus joués. En moins d’une semaine, le jeu était devenu le titre solo le plus joué sur la plateforme de Valve, détrônant les mastodontes GTA V et Baldur’s Gate 3. Il était donc évident que le jeu de Game Science était un immense succès public et commercial. Mais le coup de grâce à été asséné par le compte officiel de Black Myth Wukong, qui a publié les chiffres de ventes officiels, et le jeu a fait plus fort qu’Elden Ring en termes de rythme de ventes.

« Black Myth : Wukong s’est vendu à 10 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes. (Données à 21h00, heure de Pékin, 23 août 2024) Merci à tous les joueurs du monde entier pour leur soutien et leur amour. Passez un excellent week-end de jeu !«

La pérégrination vers l’ouest

Avec 10 millions d’unités écoulées en seulement trois jours sur le marché (en prenant en compte tous les supports de jeu : PC – via Steam, Epic Games Store et la plateforme chinoise WeGame – et PlayStation 5), Black Myth Wukong a atteint un rythme de ventes équivalent à celui des titans du jeu vidéo The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Pokémon Violet/Écarlate. À titre de comparaison, Elden Ring ne s’était écoulé qu’à « seulement » à 5 millions d’unités en trois jours.

Le jeu bénéficie d’une énorme campagne de publicité sur le territoire chinois, pays où se situe l’immense majorité des ventes de Black Myth. Avec plus de 88% de ventes en Chine, pour 3% aux États-Unis, 1,6% à Hong-Kong et un tout petit 1% au Japon, Wukong est parti pour marquer l’histoire du jeu vidéo chinois. Plutôt connu pour son amour des MMORPG, des jeux sur mobiles (avec les productions MiHoYo : Genshin Impact, Honkai : Star Rail…) et son appétit pour l’eSport (PUBG, DOTA 2…), le succès de Wukong démontre aussi une mutation du marché chinois.

L’Empire du Milieu contre-attaque

Le succès est tel sur le territoire chinois que les ventes de PlayStation 5 ont explosé, et que la console souffre désormais d’une pénurie en Chine, puisque tout le stock de consoles Sony s’est écoulé peu après la mise en vente de BMW (oui, c’est drôle). Une situation mise en avant dans un tweet du 23 août de l’analyste Daniel Camilo, spécialiste du marché chinois, et contributeur au site GamesIndustry.biz. Mais cet épuisement des stocks touche également les PC et leurs composants, les joueurs profitant de la sortie du blockbuster pour changer de matériel.

« Les stocks de PS5 s’épuisent en Chine ! Au Huaqiangbei de Shenzhen (le plus grand marché électronique du monde), il est désormais clair que les ventes sont extraordinairement élevées, sous l’impulsion de Wukong. J’ai déjà publié un rapport sur cette hausse des ventes, qui comprend également les PC et les composants.«

Le nouvel empereur

Le succès monstrueux de Black Myth Wukong, qui prouve que l’on peut être prophète en son pays, pourrait être le marqueur temporel d’une transformation du marché chinois, qui pourrait glisser doucement d’une consommation immodérée du modèle free-to-play vers un adoubement du jeu solo premium.

Alors que Wukong poursuit sa route vers les sommets, certains regards se tournent déjà vers Phantom Blade Zero, du développeur chinois S-GAME : un blockbuster d’action nerveux, inspiré à la fois de Bloodborne (mais ce ne sera pas un soulslike) et de Devil May Cry, baignant dans la mythologie chinoise et dans une esthétique dark fantasy quasi gothique.

Les Boss de Wukong ne rigolent vraiment pas

Après l’heure de gloire du Japon dans le JV dans les années 80/90 (et une énorme relance grâce à Capcom et FromSoftware depuis une dizaine d’années), les nouveaux El Dorado du jeu vidéo pourraient bien être la Chine, et la Corée du Sud. Car avec des titres majeurs comme Lies of P et Stellar Blade, le Pays du matin frais a aussi de sérieux arguments pour s’imposer sur le long terme dans le paysage vidéoludique du jeu solo AAA.

À l’heure actuelle, Black Myth Wukong est disponible sur PC et PlayStation 5, une version Xbox Series X|S du jeu est toujours en préparation, mais des problèmes techniques ont reporté le lancement de cette version.