Star Wars Outlaws trop difficile ? Ubisoft promet de régler ce « problème » au plus vite (hilarant, face à Wukong)

À cause de missions d’infiltration jugées trop difficiles dans Star Wars : Outlaws, Ubisoft promet des ajustements.

Avec le potentiel crash de Star Wars : Outlaws, le studio français Ubisoft a tout intérêt à sauver les meubles. Et ce n’est pas évident de créer à une nouvelle vague d’engouement autour d’un jeu qui n’a connu presque que des retours tièdes depuis son lancement. Ce n’est pas impossible, cependant. Mais faut-il encore écouter soigneusement les joueurs et répondre de façon réactive à leurs inquiétudes et demandes.

Et, justement, la firme semble être sur le coup. Récemment, les joueurs de Outlaws ont exprimé une certaine frustration face à quelques missions de la nouvelle aventure Star Wars sortie sur console et PC. Apparemment, certaines séquences d’infiltration du jeu seraient trop difficiles, voire impossibles à réussir. Ce qui est plutôt inhabituel pour un titre Ubisoft (qui ne sont pas réputés par faire des jeux très exigeants, contrairement au récent Wukong dont on a commenté la difficulté).

Peut-être que la quête avec Jabba en DLC a aussi porté préjudice à la sortie du jeu

Difficile d’être Outlaws

Dans un article de GamesRadar+, le directeur créatif du jeu, Julian Gerighty, a reconnu que les reproches des joueurs étaient justifiés. Selon lui, l’une des premières missions situées sur Mirogana serait en effet particulièrement punitive et pose un problème dans l’équilibrage de Star Wars : Outlaws. Dans cette phase d’infiltration (une mécanique de gameplay centrale au jeu), l’équipe souhaitait apparemment créer une tension tangible et qui ne paraisse pas artificielle. Mais ils en ont peut-être un peu trop fait :

« Nous ne voulons surtout pas que cela paraisse injuste. Et aujourd’hui, je pense que c’est le cas. Croyez-le ou non, ce n’était pas notre intention. C’est quelque chose qui est arrivé au cours de la dernière semaine de développement, mais nous sommes déjà en train de corriger ça avec un patch qui devrait sortir dans environ 10 jours.« Julian Gerighty, via GameRadar+

Here comes the patch

Mathias Karlson, un autre développeur du jeu, a expliqué que le souhait de toute l’équipe serait que le joueur puisse ressentir du stress dans ces missions de furtivité sans pour autant perdre le contrôle. Même en étant repéré, son personnage devrait toujours pouvoir être capable de rattraper le coup avec un plan B ou une manœuvre de dernière minute. Ce qui, d’un point de vue de mécanique, colle bien avec l’univers de Star Wars ou des films d’aventure.

Il n’y a encore aucune date précise pour ce premier patch important de la part d’Ubisoft, mais si on se fit aux déclarations de Julian Gerighty, il pourrait être prêt d’ici le 17 septembre. En attendant, on espère que le studio parvienne à redresser la barre et à doucement regagner la confiance des joueurs avec ce qui est peut-être l’un de ses triples A les plus sympathiques depuis longtemps.