La nouvelle PS5 Pro est là : à quoi sert le nouveau monstre hors de prix de Sony ?

Après des mois, voire des années, de rumeurs en tout genre, Sony a enfin présenté officiellement la PlayStation 5 Pro alias PS5 Pro.

Pendant une vidéo de 9 minutes exactement, Mark Cerny, lead architect (architecte principal) des consoles Sony PlayStation 4, PlayStation Vita et PlayStation 5, a pris la parole et a livré de très nombreux détails techniques concernant la nouvelle console de salon de Sony. La présentation s’est faite sans grande surprise, puisqu’une grande partie de la vidéo était dédiée à l’architecture technique de la PS5 Pro, et à la révélation de son design.

Mark Cerny a également confirmé la date de sortie de la bête : ce sera pour le 7 novembre prochain, fenêtre idéale pour viser les fêtes de fin d’année. Avec un « hic » : le prix de la PS5 Pro, qui flirte avec les 1000 euros en version complète. Malgré le déluge d’informations, et l’incontestable monstre technologique qui s’annonce, il reste une question inévitable : avait-on vraiment besoin d’une PS5 Pro ?

PS5 Pro, une machine de guerre…

Les générations de consoles ont ceci de particulier qu’elles restent à peu près toujours de la même durée. Il s’est écoulé 7 ans entre l’arrivée de la PS2 (2000) et celle de la PS3 (2007). Puis 6 ans jusqu’à l’arrivée de la PS4 (2013), et à nouveau 7 ans jusqu’à la PS5. Par contre, la puissance des machines progresse sur un modèle exponentiel. Si l’on pouvait compter en « multiplié par deux » à l’époque des 16 et 32 bits. Et le gap qui s’annonce entre la PS5 classique et la PS5 Pro fait presque froid dans le dos.

Sans rentrer dans des détails techniques assommants, la PS4 dispose d’un CPU cadencé à 1,6 GHZ avec un GPU de 1,84 TeraFlops pour sa version classique, et un CPU de 2,1 GHZ et un GPU de 4,2 Teraflops pour sa version PS4 Pro. Avec la PS5, on est passé à une bestiole disposant de 10,23 téraflops / 2,23 Ghz, d’un processeur Zen 2 8 cœurs à 3,5 GHz, et d’une mémoire à bande-passante de 448 Go par seconde. En résumé, on passe d’une sympathique berline à une Formule 1. À titre de comparaison, la Xbox Series X dispose de 12 téraflops / 1,82 Ghz, de processeur Zen 2 (8 cœurs à 3,8 GHz), et d’une bande passante allant jusqu’à 560 Go/s. Autrement dit, les deux monolithes font presque jeu égal.

Et sinon Sony, quand est-ce qu’on a un Blooborne en 4K/60FPS ?

Avec la PS5 Pro, le cap passé devient affolant. La fréquence d’horloge passe à 33,5 téraflops / 2,35 Ghz, la machine disposera d’un Zen 2 (8 cœurs à 3,5 GHz ou 3,85 GHz), la mémoire vive sera la même 16 Go GDDR6, mais sera plus rapide et facile d’accès à 18 Gb par seconde. La bande passante progresse de presque 30%, passant de 448 Go/s à 576 Go/s. Pour faire simple, c’est un gain de puissance globale de 45% que la PS5 Pro offrira par rapport à la PS5 classique. Avec en bonus un disque dur de 2 Téraoctets, de quoi stocker du Call of Duty à la pelle.

Cette bête de combat pourra donc proposer des jeux qui tourneront à des fréquences plus élevées, qui seront plus détaillés, et qui pourront compter sur la technologie PSSR : PlayStation Super Spectral Resolution, un technologie de suréchantillonnage qui devrait fonctionner comme le DLSS sur PC. Sony a même annoncé que les jeux non prévus pour PS5 Pro bénéficieront d’une amélioration globale en termes graphiques et de fluidité d’animation.

Tout ça pour la modique somme de 799,99 euros pour la version sans lecteur de disque de la PS5 Pro. Le lecteur séparé vous coutera 119,99 € supplémentaires. Soit la bagatelle de presque 920 euros pour la totale. Soit une augmentation de presque 400 euros par rapport à la PS5 Slim et ses 549 €. Un tarif qui permet à Sony d’asseoir directement la PS5 Pro comme un produit de niche, voire un produit de luxe.

Design officiel des 2 versions de la PS5 Pro

… mais pour quoi faire ?

Les jeux tournant sur PS5 Pro seront plus beaux, plus fluides, avec encore plus de K à afficher, et encore plus de FPS à compter. Chouette. Mais et après ? Pour l’instant, aucune exclusivité PS5 Pro n’a été annoncée, et il n’est pas sûr que l’on en voit un jour. Il serait beaucoup trop risqué pour Sony de risquer de s’aliéner une partie de sa communauté de fans en réservant certains titres à la PS5 Pro. C’était déjà le cas avec la PS4 Pro. La console fournissait un confort de jeu supplémentaire, mais pas d’exclusivité.

Sachant que, selon les données dévoilées par Mat Piscatella sur le réseau BlueSky, la PS4 Pro ne représente que 14% du parc total des PlayStation 4, pour un chiffre d’affaires global de 15%, y’a-t-il vraiment intérêt à lancer une PS5 Pro ?

« Faits amusants sur la PS4 Pro… aux États-Unis, la PS4 Pro représentait 13 % du total des unités PS4 vendues à vie et environ 15 % des dollars. La tendance du volume total des unités PS4 n’a pas changé de manière significative lors de la sortie de la PS4 Pro, mais le prix moyen a augmenté. La société a réussi à générer des ventes supplémentaires auprès de la base de super passionnés (et non de grand public). »

Un peu plus beau sur PS4 pro

Sans exclusivité, comment vendre des PS5 Pro en quantité, d’autant plus au prix affiché de quasi 1000 euros ? On imagine d’ici une campagne de publicité très agressive qui commencera dans les semaines précédant le lancement de la PS5 Pro, et qui redoublera à l’approche de Noël. Mais pour vendre quoi ? Du toujours plus beau, toujours plus fluide, toujours plus rapide ? Si une frange du public est bel et bien attirée par les chiffres et les performances, ce n’est pas le cas de la majorité des gamers, qui sont plus attachés à une marque, ou à des licences. Et à ce tarif-là, pourquoi ne pas plutôt opter pour une tour PC évolutive ?

D’ailleurs, avec un parc de 117 millions de PS4 installées dans le monde, contre 61,7 millions de PS5, beaucoup de jeux continuent à sortir en multiplateformes, qu’il s’agisse de jeux d’éditeurs tiers (Prince of Persia: The Lost Crown, Elden Ring: Shadow of the Erdtree) ou de jeux exclusifs Sony (God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2). Sony a accéléré le rythme sur les exclusivités PS5 pour inciter au passage sur cette génération de console : FF16, Astro Bot, Ratchet & Clank: Rift Apart, mais n’a pas encore trouvé SON blockbuster qui fera vendre des PS5 par palettes entières. Et de là à trouver un AAA qui puisse faire vendre des machines à 800€ sans lecteur, il y a un fossé supplémentaire.

« P’pa tu me files 1000 balles ? C’est pour une PS5 Pro »

En face, du côté de la concurrence, Microsoft a annoncé une Xbox Series X disposant de 2 To de stockage, pour le prix de 649 €. Une machine certes inférieure techniquement à la PS5 Pro, mais qui dispose de deux arguments de ventes très solides : son prix inférieur à celui de la bête de Sony, et le Game Pass, qui pour une quinzaine d’euros par mois permet d’accéder à un très vaste catalogue de jeux, de l’indé au AAA, avec de gros titres qui arrivent dès leur jour de sortie dans le Game Pass.

Quant à Nintendo, la force tranquille, la firme japonaise devrait répliquer sous peu avec une présentation de sa future Nintendo Switch 2. Jamais vraiment accroché à l’idée d’avoir un monstre de technologie à fournir au public, il suffirait que Big N propose une Switch 2 avec les capacités d’une PS4 (ce que racontent plusieurs rumeurs) pour rafler des tonnes de suffrages. Et à coup sûr, celle-ci n’ira pas tutoyer le prix d’un produit de luxe.