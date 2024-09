Astro Bot : un chef-d’oeuvre, une expérience à part… le phénomène PlayStation fait l’unanimité

Les premiers avis sur le jeu PlayStation Astro Bot sont arrivés, et tout le monde semble d’accord pour dire que c’est une réussite.

Depuis quelques semaines, il semble bien difficile pour la concurrence de ne pas être écrasée par le succès de Black Myth : Wukong. Le titre chinois a explosé des scores de vente et continue d’animer les passions. Le Star Wars : Outlaws d’Ubisoft a bien du mal à sortir la tête hors de l’eau, malgré ses qualités et la force de sa franchise. Alors qui pourrait rivaliser cet automne ?

Contre toute attente, c’est le petit robot de PlayStation, Astro Bot, qui semble voler la vedette à tous les autres pour cette rentrée 2024. Le jeu du studio Asobi avait déjà fait forte impression à son annonce, pendant le State of Play de mai, grâce une impressionnante bande-annonce. Le style jeu de plateforme à la Mario Odyssey avait enthousiasmé de nombreux joueurs et promettait un game design exemplaire. L’exclusivité PS5 vient juste de débarquer et apparemment, c’est bien une pépite. Revue de presse.

Astro top

« Jouer à Astro Bot, c’est aimer Astro Bot, c’est aussi simple que ça. C’est une expérience réconfortante et idéale ; un chef-d’œuvre de plateforme 3D.« Gamespew

« En écrivant les premières lignes du test, j’ai plusieurs fois décrit Astro Bot comme « le meilleur jeu de plateforme depuis Super Mario Odyssey ». Ensuite, j’ai joué un peu plus et j’ai commencé à penser… que c’est peut-être mieux.« The Gamer

« Astro Bot n’est pas simplement un jeu de plateforme plaisant […], c’est un nouveau mastodonte du genre qui exploite le potentiel de la PlayStation à un niveau inégalé. […] Astro n’est plus seulement un collecteur d’icônes PlayStation ; c’est une icône PlayStation.« VGC

Le bon gros géant du jeu vidéo

« Astro Bot est un jeu excellent, brillant, bourré de bonnes idées, d’innovation et de magie ! C’est une lettre d’amour à PlayStation mais aussi et surtout au jeu vidéo ! Le jeu d’Asobi sait se renouveler à chaque instant et offrir quelque chose de fun et intelligent dans ses mécaniques de gameplay. » Carole Quintaine

« Beau, fluide, varié, parfaitement maniable et doté d’un plaisir arcade maîtrisé, [Astro Bot] est d’une générosité et d’une finition exemplaires. La Team Asobi, en faisant du fun son mantra, quitte les playrooms expérimentales pour rejoindre la cour des grands. » JeuxVideo.com

« Astro Bot est un jeu de plateforme ultra efficace, mais plus que ça encore. Au-delà d’un quelconque jeu hommage à PlayStation, c’est vraiment une expérience à part entière. […] On s’éclate et on en redemande. Astro Bot a un message, celui de nous rappeler l’essentiel : amusez-vous, régalez-vous et aimez le jeu vidéo. Et pour ça, c’est une réussite totale. » Gameblog.fr

La Dual Sense enfin exploitée à son maximum ?

L’hommage aux fans

« Si vous aimez PlayStation et ses franchises, vous allez adorer ce jeu. Les niveaux sont uniques et vous aurez le sourire aux lèvres tout du long. Quelle brillante expérience.« XGN

« Astro Bot est incroyablement charmant et nostalgique, tout en offrant une créativité à la hauteur de certains des meilleurs jeux Nintendo. Il y a quelques ratés mineurs en cours de route, mais derrière tout ça se cache un sens du ludique indéniable et qui résonnera aussi bien auprès des nouveaux que des anciens fans de PlayStation. » Gamer.no

« Astro Bot est ce dont nous avions besoin après Astro’s Playroom ; l’élève surpasse le maître, mais il est difficile de voir la différence entre les deux jeux. […] Ce jeu est essentiellement une lettre d’amour faite aux fans de PlayStation. » GamersRD

« Prend garde Nintendo ! »

Triomphe critique

La presse est unanime sur le cas Astro Bot. Selon elle, le jeu réussit l’exploit d’être à la fois un incroyable hommage à toute l’histoire de PlayStation, en étant également une superbe aventure vidéoludique. Une sorte de rival non avoué aux plus grands titres de Nintendo, capable d’offrir une expérience complète et innovante. Si on y ajoute l’exploitation totale des capacités de la Dual Sense (enfin) et des caméos en pagaille des plus importantes franchises de Sony, il devient difficile de résister.

Sur le site Metacritc, Astro Bot reçoit un score moyen de 94/100 de la part de la presse. Une évaluation exceptionnelle qui le propulse à la deuxième place des meilleurs jeux de l’année (juste derrière le DLC d’Elden Ring), rien que ça. Le verdict du joueur, lui, commence aussi à tomber et il n’est pas moins positif. Pour environ 1600 évaluations sur Metacritc, la note des utilisateurs est de 9,6/10 ! À voir comment tout ça évolue, mais on tient peut-être ici l’un des plus gros candidats au GOTY 2024. Astro Bot est sortie le 6 septembre, exclusivement sur la PS5.