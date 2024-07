Record pour Forza Horizon 5 : oui, mais c’est plus compliqué que ça avec Microsoft

Le jeu de course en monde ouvert Forza Horizon 5 vient de passer le cap de 40 millions de joueurs. Un chiffre plus compliqué à expliquer qu’il en a l’air.

Arrivé le 1er novembre 2021 sur Xbox One et Xbox Series X|S, Forza Horizon 5 a été l’un des fers de lance de la machine à sous de Microsoft : le Game Pass. Le jeu de course en monde ouvert conçu par Playground Games a été lancé dès le jour de sa sortie sur le service d’abonnement de Microsoft. Un lancement sous les lauriers du succès puisque dès son premier jour d’exploitation, FH5 a accueilli 4,5 millions de joueurs selon Statista. Au bout d’une semaine sur le marché, Forza Horizon 5 avait réuni plus de 10 millions de pilotes.

Si on avait pu penser que l’intérêt des joueurs allait diminuer au fil du temps, notamment avec la sortie de Forza Motorsport le 10 octobre 2023, on n’aurait pas pu avoir plus tort. En février 2024, ce sont 37 millions de joueurs qui étaient unis sous la bannière du jeu de course. Et c’est le créateur de contenu Snap Blast Play qui a repéré le dernier cap hallucinant franchi par FH5 : celui de 40 millions de joueurs. Mais ce cap est plus compliqué à expliquer qu’il n’y paraît, d’autant plus quand on parle du Game Pass, actuellement dans la tourmente.

Forza Horizon 5, plus que Gran Turismo 7 (enfin, c’est compliqué)

Du côté de la concurrence Sony, le monstre sur roues Gran Turismo Sport sorti sur PS4 en 2017 a atteint 12,5 millions de ventes (une information devenue publique après le leak massif subi par Insomniac Games en décembre 2023). Quant à Gran Turismo 7, livré en 2022 sur PS4 et PS5, le développeur Polyphony Digital n’a pas donné de chiffres officiels. Cependant, la firme japonaise avait confirmé en décembre 2022 sur le PlayStation Blog que la saga Gran Turismo a dépassé les 90 millions de jeux écoulés, tous jeux confondus.

Une petite opération mathématique plus tard, on estime qu’il y a entre 6 à 7 millions de GT7 dans la nature. Sur le papier, Forza Horizon 5 a donc surpassé les scores de GT Sport et de GT 7. Toutefois, il faut relativiser : Microsoft parle de « joueurs », alors du côté de Sony, on parle de « ventes ». L’écosystème Microsoft/Game Pass ne permet pas d’avoir une véritable notion de quantités de ventes, car en parlant de « joueurs », on évoque uniquement les personnes qui se sont connectées au jeu au moins une fois, ne serait-ce qu’une minute, sans jouer. Et sans indice de revenus générés par FH5, difficile de dire si Playground a roulé sur Sony, ou pas.

Dites adieu à vos pneus

RIP Forza 4

Il est fort possible que le bond du nombre de joueurs annoncé par FH5 soit dû à l’annonce de la fin de Forza Horizon 4. En juin 2024, Microsoft a déclaré que Forza 4 allait être retiré des magasins numériques (Steam, Microsoft Store) et du Game Pass le 15 décembre 2024, et ce malgré le score de 12 millions de joueurs atteint par FH4. Une déclaration qui a eu un double effet : tout d’abord, les joueurs se sont rués sur FH4 qui a enregistré un pic de fréquentation sur Steam avec près de 40 000 joueurs connectés en simultané le 26 juin 2024.

Le second effet est certainement le déplacement des joueurs de Forza Horizon 4 vers Forza Horizon 5. Face à la déception de voir FH4 disparaitre des magasins numériques, une partie de la communauté de FH4 s’est reportée sur son successeur. Il est tout de même à souligner que Microsoft a garanti que celles et ceux qui ont acheté FH4 pourront continuer à y jouer même après le 15 décembre.

FH4 : éloge de la balade bucolique en Angleterre

Par-delà l’horizon

Le studio britannique Playground Games, connu et reconnu pour son savoir-faire en matière de jeu de courses (le studio a conçu tous les Forza Horizon), est actuellement à l’œuvre sur le prochain opus de la saga Fable, franchise créée à l’origine par Peter Molyneux. Un changement de braquet qui interroge, car si l’on connaît la maitrise technique de Playground, la réalisation d’un action-RPG en open world n’est clairement pas la même soupe que la conception d’un jeu de course en monde ouvert.

Playground Games sur Fable 4 : on veut des courses de calèches

Le quatrième volet de la saga Fable est pour le moment attendu pour le courant de l’année 2025 sans plus de précision. Le titre de Playground sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass, et devrait être l’un des poids lourds du catalogue Xbox Series de l’année à venir. Quant à Forza Horizon 5, il est toujours disponible sur Xbox One et Series, et est inclus dans le Game Pass.