Xbox : nouveau tarif pour le Game Pass, nouvel abonnement... et des raisons d'avoir peur

Ce 10 juillet, le service à abonnement de Microsoft, le Xbox Game Pass, augmente ses tarifs et on commence à s’inquiéter pour l’avenir.

Comme Netflix en son temps, il n’est pas étonnant de voir le très avantageux Xbox Game Pass devenir de plus en plus coûteux et profiter de son avance sur la concurrence pour déployer son hégémonie. C’était assez prévisible de la part d’un Microsoft qui mise désormais énormément sur son catalogue à abonnement et sur son empire vidéoludique. Un empire qui ne cesse de s’étendre au lendemain du rachat historique d’Activision-Blizzard.

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Microsoft vient donc d’annoncer officiellement une augmentation des prix de ses différents abonnements Xbox Game Pass ainsi qu’une évolution de ses services. Une hausse qui survient peu de temps après le partenariat de Xbox avec Amazon : depuis le 8 juin dernier, le Game Pass est en effet disponible sur la plateforme de streaming Amazon Fire Sticks. Une nouvelle étape vers l’omniprésence du catalogue de Microsoft.

« Nous avons déjà gagné, professeur Jones »

Le début des problèmes

À partir de ce 10 juillet, chaque forfait du Xbox Game Pass sera donc plus cher pour les nouveaux abonnements. Ils augmenteront ensuite le 12 septembre pour tous ceux qui avaient déjà un abonnement en cours. De fait, le tarif du forfait Xbox Game Pass Ultimate va passer de 14,99 euros par mois à 17,99 euros. Le PC Game Pass, quant à lui, coûtera désormais 11,99 euros mensuels au lieu 9,99 euros.

Bien évidemment, cette hausse des prix va aussi de pair avec une extension de l’offre de plus en plus intéressante pour Xbox. Avec l’arrivée de grosses licences sur le catalogue (comme Call of Duty), et l’annonce de nombreux triple A prometteurs disponibles dès le jour de leur sortie, il fallait s’attendre à ce que Microsoft se montre un peu moins généreux. Jusque là, rien de trop alarmant. En revanche, les nouveaux services proposés par la compagnie laissent un peu plus sceptiques.

Black Ops 6 sera le premier Call of Duty disponible jour 1 sur le Game Pass

Le nouveau standard

En particulier, c’est le nouvel abonnement dit « Standard » qui nous met la puce à l’oreille. C’est lui le nouveau venu du service Xbox et son prix est pour l’instant fixé à 14,99 $ par mois (pas de prix clair pour la France). Un forfait qui remplace l’ancien tarif du Game Pass Ultimate mais qui n’inclura pourtant pas les jeux disponibles sur le catalogue dès leur sortie. Ça signifie donc qu’il n’y aura pas de Call of Duty : Black Ops 6 ou de Indiana Jones et le Cercle ancien jour 1 dans la bibliothèque des possesseurs de ce plan Standard.

Une décision assez discutable. D’autant que ce forfait coûte bien plus cher que l’abonnement Console actuel, qui donnait jusqu’à présent accès à tous les jeux (dont les sorties jour 1). Comment justifier un tel tarif si l’atout majeur du Xbox Game Pass n’est même plus inclus ? Voilà une régression de l’offre nettement plus inquiétante que la simple augmentation des prix.

Qui pourra résister à Xbox avec tous les jeux de dingue qui arriveront bientôt sur leur catalogue ?

Gagner plus… et licencier plus ?

Car si Microsoft parvient à asseoir son monopole durant les prochaines années (en éditant la plupart des grosses franchises de jeu et en s’installant sur toutes les plateformes concurrentes), on pourrait vraiment craindre que la firme commence à se sentir trop à l’aise sur le marché. Le risque majeur est de voir arriver une offre de base du Game Pass de plus en plus plus restreinte pour un catalogue complet au final bien plus luxueux et onéreux qu’anticipé.

On aimerait au moins espérer que cette hausse constante des prix puisse servir à mieux payer les employés de Microsoft et pousse la compagnie à moins licencier… Mais évidemment, ça ne marche pas comme ça.