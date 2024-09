The Batman bientôt adapté en jeu vidéo ? Oui, mais on a peur d’un nouveau ratage à la Suicide Squad

D’après certaines sources, un jeu vidéo basé sur le film Batman de Matt Reeves serait en gestation chez Warner Bros.

Le Batman réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle titre, était la résurrection que beaucoup de fans attendaient. Le film a fait carton plein au box-office, avec plus de 772 millions de dollars de recettes, pour un budget initial estimé à 185 millions de billets verts. De quoi relancer la franchise sur grand écran, avec un The Batman 2 en gestation et qui a été malheureusement repoussé, et une série The Penguin dont les images ultra-violentes donnent envie.

Pour compléter le tableau, il ne manquait donc que deux éléments : une série animée, ce qui est chose faite avec l’excellent Batman : Caped Crusader dont les premiers avis sont très positifs, et un nouveau jeu vidéo. D’après des sources proches des grands pontes de la Warner Bros., un jeu Batman exploitant l’univers du film de 2022 serait actuellement en préparation.

A lire aussi Notre classement des films de la saga Batman

« Arrêtez de vous battre pour savoir quel est le meilleur jeu Arkham ! »

Appuyez sur X pour dire : « I’m Batman«

L’information a été révélée via un article publié le 30 août 2024 sur le site du média indépendant Pucknews. La publication s’est attachée à faire le point sur les projets à venir de la Warner, et surtout sur les départements de la WB dont le PDG de la société, David Zaslav, pourrait se séparer pour renflouer les caisses de l’entreprise, histoire de faire grimper le cours des actions et faire plaisir aux investisseurs. Entre deux lignes de bilan financier, le journaliste Matthew Belloni a rapporté que la WB préparait un jeu vidéo Batman basé sur l’univers du film de Reeves.

« En 2020, AT&T a tenté de vendre l’unité de jeux vidéo Warner Bros. Interactive Entertainment pour la somme de 4 milliards de dollars. Mais quelques mois plus tard, elle a été jugée « trop précieuse pour être cédée ». Ensuite, lorsque Zaslav a pris les rênes de l’entreprise, beaucoup lui ont conseillé de se débarrasser des jeux. Mais Zaz considère toujours l’unité de jeux comme stratégique, d’autant plus que les différentes divisions de WBD commencent à collaborer plus étroitement sur des propriétés telles que la série HBO sur le Pingouin, et un jeu, tous deux issus du film Batman de 2022. »

Promets moi que ce ne sera pas un jeu-service

Batman, sans Rocksteady

Au-delà de l’enthousiasme que l’existence d’un nouveau jeu Batman peut soulever, cette déclaration soulève de très nombreuses questions. Tout d’abord, à qui la Warner a-t-elle confié les rênes du projet ? Les créateurs historiques de la trilogie Batman Arhkam, Rocksteady, ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes depuis la production de l’atroce Suicide Squad : Kill The Justice League, nanar vidéoludique a fait perdre près de 200 millions de dollars à la WB. Sachant le studio occupé à faire du SAV sur Suicide Squad et sur Hogwarts Legacy, il est peu probable de le voir sur un nouveau Batman.

La possibilité de confier le bébé au studio Warner Bros. Games Montréal est plus réaliste. WB Montréal est à l’origine du mal-aimé Batman Arkham Origins, préquel aux jeux de Rocksteady (et de l’anecdotique Gotham Knights). Une supposition qui collerait au fait qu’en juillet 2024, Yves Lachance, ancien directeur de Bethesda Game Studios (Fallout, Skyrim), a été recruté comme chef de studio de WB Games Montréal.

Arkham Origins, le marginal

Ensuite, le fait de prendre pour base l’univers du film de Matt Reeves pose la problématique de la chronologie. Le jeu sera-t-il un spin-off avec une histoire inédite ? Sera-t-il une adaptation du film de 2022 ? Aurons-nous droit à une énième origin story ? Et plus encore, sera-t-il canon dans la mythologie de Reeves ? Tant de questions, si peu de réponse.

On espère juste sincèrement que la Warner n’essaiera pas de nous livrer un jeu-service multijoueur sans personnalité, et que les leçons auront été tirées du fiasco de Suicide Squad : ce que veulent les joueurs, c’est un jeu solo avec une narration solide, et un gameplay au cordeau. Pour l’heure, l’actualité de la franchise Batman tourne autour du lancement de la série The Penguin sur Max en septembre 2024.