The Penguin est ultra-violent dans la bande-annonce de sa série avant The Batman 2

Prévue pour septembre 2024, la série The Penguin se montre plus violente que jamais dans une nouvelle bande-annonce.

En attendant The Batman 2 avec Robert « Battinson », dont la sortie a été décalée à 2025, les amateurs de héros encagoulé souffrant un PTSD suite au décès de ses parents, et d’hommes d’affaires véreux vont pouvoir se rabattre sur la série The Penguin. Sans Batman, mais toute entière dédiée à l’ascension du Pingouin (Colin Farrell), la série dirigée par Lauren LeFranc devrait dépeindre une Gotham poisseuse et dangereuse.

Dangereux, le personnage d’Oswald Cobblepot le sera plus que jamais, comme le montre la nouvelle bande-annonce qui a été diffusée au Comic-Con 2024 de San Diego. En moins de trois minutes de vidéo, la série The Penguin confirme qu’elle aura des airs de Scarface revisité à la sauce Batman, et que le Pingouin tient plus du rapace que de l’oiseau de compagnie.

The Penguin : la marche de l’Empereur

Le dernier trailer montre que le Pingouin ne reculera devant rien pour parvenir à atteindre les plus hautes sphères de la pègre de Gotham City. On y voit Oswald Cobblepot frapper, jeter des corps, tirer à bout portant, utiliser des armes blanches…

Sa face la plus obscure s’exprime ici avec une crudité rare, qui contraste fortement avec l’apparence propre sur soi qu’essaie de se donner le Pingouin. Le ton très brut et violent de la bande-annonce fait écho à la description de la série faite par Colin Farrell lors d’une interview donnée à Moviezine en mars dernier :

« C’est sombre, c’est tout ce que je peux vous dire à son propos. C’est vraiment sombre et tordu. C’est très pesant, je pense. En tout cas, c’est ce que j’ai ressenti en tournant. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas pris du plaisir : c’était génial. Mais c’est extrêmement violent. Ce sera ultra-violent«

Condamné pour abus de prothèses

Gotham Vice

La série The Penguin se déroulera directement après The Batman, alors que Gotham City est victime d’une terrible guerre des gangs. Carmine Falcone est mort, et chaque malfrat avec un tant soit peu de pouvoir veut mettre la main sur son empire du crime. Le Pingouin se considérant comme le successeur naturel de Falcone, il compte bien asseoir son pouvoir sur la mafia, et sur la ville. Pour ce faire, il est prêt à toutes les bassesses. Comme il le dit lui-même dans la dernière bande-annonce, la fin justifie les moyens :

« Le monde n’est pas fait pour que l’honnête homme réussisse. […] L’Amérique est une escroquerie. »

Une femme d’influence

La vidéo présente également le retour de Sofia Falcone (Cristin Milioti), criminelle notoire doublée d’une psychopathe de la pire espèce. Serial killer de son état, la fille de Carmine Falcone a sévi dans les rues de Gotham sous le pseudonyme de « Hangman » (Le Pendu), du nom du jeu du pendu, auquel elle jouait avec ses cibles.

Une petite distraction sadique où elle écrivait les lettres dudit jeu avec le sang de ses victimes. Mais puisque la bande-annonce nous la présente comme « réhabilitée », on peut supposer qu’elle s’est défait de ses vilaines habitudes… La série The Penguin est attendue pour le 19 septembre 2024 sur HBO Max.