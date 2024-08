Batman : Caped Crusader – les premiers avis sur la série Amazon sont là

Les premiers avis sur la série animée Batman : Caped Crusader sont disponibles et plutôt enthousiastes.

La filiation entre la série Batman : Caped Crusader sur Amazon Prime Video et le légendaire Batman, la série animée de 1992 est plus qu’évidente. La direction artistique de Caped Crusader, avec ses personnages aux traits taillés à la serpe, ses immeubles démesurés, et son esthétique empruntée aux films noirs… Tout renvoie directement au show de 1992 créé par Bruce Timm et Eric Radomski.

Et pour cause : Bruce Timm est l’un des instigateurs de ce nouveau Batman animé pour Prime Video. À ses côtés, on retrouve deux poids lourds de l’industrie : Matt Reeves et J.J. Abrams. Avec un tel trio pour assurer le retour en version animé que Chevalier Noir, on pouvait s’attendre à un show très solide. La première saison composée de 10 épisodes est désormais disponibles, et les critiques sont enthousiastes.

Ça va être le feu

Batman : Caped Crusader, retour en grâce pour le Chevalier Noir

« Caped Crusader, cependant, est une nouvelle version créative de Batman qui nous rappelle pourquoi nous sommes fondamentalement attirés par les personnages de héros. Parfois, à travers la tristesse et la colère, nous devons faire face à une corruption imbattable. Il s’agit d’une série étonnante ». Witney Seibold – Slashfilm

« Moins une réinvention complète qu’un retour en arrière stylisé, il rétablit une fois de plus Batman comme le bienfaiteur le plus convaincant et le plus cool du genre.« Nick Schager – the Daily Beast

« Bien que Caped Crusader ne réinvente pas Batman, il s’inspire avec succès de plusieurs époques du super-héros mal ajusté préféré de tout le monde. Son esthétique de film noir, ses méchants variés et ses tournures un peu moins fatalistes créent une série qui reste fidèle à ses racines tout en trouvant suffisamment d’identité propre pour ne pas se sentir totalement dérivée. » Elijah Gonzalez – Paste Magazine

Certains personnages ont été réinventés

« Batman : Caped Crusader a maintenu mon intérêt et mon excitation tout au long de la série, sans toutefois atteindre le facteur « wow » que les séries animées passées de Bruce Timm ont atteint dans leurs meilleurs moments. Après une saison plutôt brève, cette série ne fait que commencer. Je suis heureux qu’une deuxième saison soit déjà en préparation et j’espère qu’elle pourra pleinement continuer le récit développé dans la première. » Reuben Baron – Looper

« Quels que soient ses goûts personnels, Caped Crusader est sans aucun doute une réussite artistique. Prime Video a eu l’intelligence de s’emparer de la série après son abandon par HBO Max, et la plateforme de streaming d’Amazon ajoutera un nouveau succès critique à son enviable catalogue de super-héros.« Marco Vito Oddo – We Got This Covered

« Caped Crusader est prête à laisser son personnage principal s’effacer dans l’ombre afin d’offrir une vision plus étoffée de Gotham et des gens qui y vivent. Mais même s’il est souvent en retrait dans certains épisodes, le Batman de cette série reste complexe, oscillant entre un désir de justice compatissant et un besoin obsessionnel de vengeance. » Ross McIndoe – Slant Magazine

Si ça ce n’est pas un hommage

« En se penchant encore plus sur les aspects les plus pulpeux de l’esthétique de Batman La Série Animée, Caped Crusader est un plaisir à regarder. […] Ceci étant dit, Caped Crusader est un peu plus excitante sur le plan conceptuel qu’elle ne l’est dans sa narration réelle, qui est solide mais peu remarquable. » Alan Sepinwall – Rolling Stone

« Les enjeux sont toujours moins importants qu’ils ne le devraient, en grande partie parce que les gentils sont toujours perçus comme des esquisses sur une page plutôt que comme des individus pleinement réalisés avec des idiosyncrasies, des vulnérabilités et des désirs qui leur sont propres. » Angie Han – The Hollywood Reporter

« Batman : Caped Crusader comporte quelques éléments sériels, mais ses 10 épisodes sont en fin de compte comme des écrans figés. Un seul de ces épisodes s’intéresse vraiment à Bruce Wayne et à son traumatisme. […] On pourra pardonner à Batman de se sentir parfois comme un élément secondaire dans sa propre série. » Zaki Hasan – San Francisco Chronicle

My name is Wayne, Bruce Wayne

La plupart des critiques s’accordent à dire que Batman Caped Crusader brille donc grâce à sa direction artistique intelligente, assumant l’héritage de Batman, La Série Animée tout en posant les bases d’un univers plus moderne. Toutefois, de nombreux avis soulignent aussi que la beauté de la série se fait au détriment d’une écriture de personnage parfois un peu facile, voire décevante concernant Bruce Wayne en personne.

Ceci n’empêche pas Batman Caped Crusader d’avoir globalement plu à la presse. Il s’agit sans doute d’un met délicat que l’on peut se mettre sous la dent, en attendant le gros morceau que constituera la sortie de la série The Penguin le 19 septembre 2024 sur Max. La série animée Batman Caped Crusader est disponible sur Amazon Prime Video.