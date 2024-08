Les nouveautés films et séries à voir sur Amazon Prime en août

Parce qu’il n’y a pas que Netflix dans ce monde et que d’autres plateformes voient leur catalogue grandir chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on a décidé de faire le point sur les nouveautés prévues sur Amazon Prime Video. Chaque début de mois, Ecran Large reviendra donc sur quelques nouveautés ajoutées par Amazon Prime Video dans son catalogue, films et séries confondus, originaux ou pas, dans une liste non exhaustive.

Choose your weapon

DÉJÀ DISPONIBLE

Batman : Caped Crusader – Saison 1

Déjà disponible

Durée : 10 épisodes de 25 minutes environ

Ça parle de quoi ? Bienvenue à Gotham City, où les criminels sévissent et les honnêtes citoyens vivent dans la peur. Forgé dans le feu de la tragédie, le riche mondain Bruce Wayne devient quelque chose d’à la fois plus et moins humain : BATMAN.

Pourquoi il faut le regarder ? À tout les amoureux d’une des meilleures adaptation de super-héros, Batman, la série animée, Batman Caped Crusader est fait pour vous. À la manière de X-Men ’97 qui a remis la série des années 90 au gout du jour, Caped Crusader se place en successeur spirituel à la création d’Eric Radomski et Bruce Timm. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs, étant donné que ce dernier est désormais producteur et showrunner sur celle-ci.

Attendez-vous donc à retrouver des méchants développés, réinterprétant le monde des comics à sa sauce, tout en restant dans le respect du matériau de base. Une des grandes différences avec la version des années 90, c’est le ton. Bruce Timm, Matt Reeves (The Batman) et J.J Abrams livrent ici une série plus mature, plus violente et sombre. Vous avez grandi, l’univers de Batman aussi. Pour que Caped Crusader se démarque totalement, on suit Bruce Wayne dans ses jeunes années, dans un Gotham Noir des années 40, et son esthétique n’en sort que grandie.

Resident Evil : la saga

Sortie : de 2002 à 2021

Durée : beaucoup trop longue

Le saviez-vous ? C’est avec Milla Jovovitch

Ça parle de quoi ? De Milla Jovovitch, de zombies, de virus mortels, de Milla Jovovitch, de sombres secrets et de Milla Jovovitch.

Pourquoi il faut les regarder ? On aurait pu vous parler de Women Talking, sensation indé de ces dernières années, de Moonrise Kingdom ou même de la montagne d’action John Wick 4. Mais Prime a également ajouté à son catalogue l’intégralité de la saga Resident Evil. Or, vous savez si vous suivez Ecran Large qu’il s’agit pour nous d’un péché mignon largement consommé. La rédaction est émoustillée par chaque ralenti interminable, en pamoison devant la moindre faute de goût numérique, fascinée de l’obsession qu’a Paul W.S Anderson pour sa femme Milla Jovovitch (jusqu’au Chapitre final, parce que le corps humain a des limites).

A noter qu’ils ont également inclus le dernier opus en date, Resident Evil : Welcome to Racoon city. Une adaptation beaucoup plus fidèle et sage que la franchise azimutée du réalisateur de Mortal Kombat. Mais au fond, est-ce que c’est pas moins marrant comme ça ?

BIENTÔT DISPONIBLE

One Fast Move

Sortie : 8 août 2024

Durée : 1h46

Ça parle de quoi ? Un soldat un peu nul aide son père à être super fort en moto

Pourquoi il faut le regarder ? Répertorier les sorties Amazon Prime du mois, c’est avant tout sélectionner les exclusivités proposées par la plateforme. Et c’est ainsi qu’on découvre des films dont on ne soupçonnait pas l’existence. Saviez-vous qu’en août débarque un film de moto inédit en France, intitulé One Fast Move ? Le pitch coche toutes les cases. Rédemption martiale ? Check. Lien père/fils en construction ? Check. Photographie générique ? A en voir les bandes annonces, check.

En fait, il s’agit du premier long-métrage en tant que scénariste et réalisateur de Kelly Blatz, acteur vu dans de nombreuses séries télévisées, comme Fear the Walking Dead. On est toutefois jamais à l’abri d’une bonne surprise, d’autant que le casting comprend Eric Dane (le papa pas très net d’Euphoria) et Edward James Olmos (éternel second couteau vu dans Battlestar Galactica et Dexter). Par contre, on vous déconseille de googler la carrière du comédien principal, K.J. Apa.

Knox Goes Away

Sortie : 9 août 2024

Durée : 1h54

Knox knox, qui est là ?

Ça parle de quoi ? John Knox, un tueur à gages, apprend qu’il est atteint d’une forme de démence à évolution rapide. Il jure de passer ses derniers jours à tenter de se racheter en sauvant la vie de son fils.

Pourquoi il faut le regarder ? Sorte de mix entre Hyper Tension (au niveau du scénario plus que du montage effréné) et The Killer, Knox Goes Away nous présente un tueur devant lutter à la fois contre ses ennemis et sa maladie pour pouvoir atteindre ses objectifs. L’intérêt est ainsi de montrer un assassin professionnel se retrouvant soudainement hors de sa zone de confort, à mesure que sa démence déteint sur son efficacité et le fait passer de chasseur à proie.

Réalisé et porté par Michael Keaton, avec à ses côtés Al Pacino, le film peut également être à moindre mesure comparé avec Memento. Les deux œuvres partagent en effet un protagoniste expert et déterminé, mais dont la raison et la compréhension de ce qui l’entoure le rendent autant dangereux pour lui-même que pour les autres.

Jackpot !

Sortie : le 15 aout 2024

Durée : 1h44

Ça parle de quoi ? Dans un futur très proche, une grande loterie a été mise en place dans une Californie en difficulté économique. Le seul piège ? Il faut tuer le gagnant avant le coucher du soleil pour pouvoir réclamer légalement son prix.

Pourquoi il faut le regarder ? Si Jackpot ! n’a pas l’air de révolutionner la comédie d’action à l’américaine, le film de Paul Feig semble bien vivre de son concept fort de lotterie/chasse à l’homme à l’échelle d’une ville. Utilisant tout Los Angeles comme son terrain de jeu, le film avec John Cena (dont on ne cherche plus à prouver le talent comique) et Awkwafina a l’air explosif, et ne devrait pas s’arrêter une minute pour reprendre son souffle.

L’absurdité de l’univers présenté, mais réaliste tout de même, devrait laisser un peu de place pour un commentaire sur l’état de notre société actuelle, sans subtilité, soit, mais avec un minimum de pertinence. Niveau action, avec un Cena en forme et certaines scènes de combat plutôt cool, on devrait être servi.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Sortie : 29 août 2024

Durée : 8 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en devenir ne doit désormais compter que sur sa propre ruse pour retrouver ses forces et superviser la création des Anneaux de pouvoir.

Pourquoi il faut le regarder ? Suite d’une première saison plus qu’imparfaite, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir revient pour concurrencer House of the Dragon et développer encore plus la mythologie de Tolkien sur petit écran. Annoncée comme plus violente et avec un Sauron désireux de prouver qu’il a bien sa place au panthéon des grands méchants, la série d’Amazon possède ainsi de grandes ambitions et espère bien pouvoir faire honneur à l’univers de la Terre du Milieu.

Comme les premiers épisodes, on devrait donc retrouver les fabuleux paysages de l’univers de fantasy, ainsi que ses différents peuples, alors que s’écoule sous nos yeux une histoire certes moins connue du monde de Tolkien, mais toujours aussi intéressante. Alors, êtes-vous prêt à y retourner ?

