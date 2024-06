Vice-Versa 2 : le futur sauveur de Disney en pleine crise (de panique) ?

Vice-Versa 2 débarque au cinéma et Disney espère que la suite de son Pixar culte va sauver les meubles en période de crise.

Vice-Versa 2 est sorti au cinéma le 14 juin aux États-Unis, et sortira en France dès le 19 juin prochain. Si le film réalisé par Kelsey Mann n’a pas de quoi enflammer la critique (en tout cas la nôtre), tous les regards sont tournés vers son démarrage et son box-office, qui seront déterminants pour l’avenir de Pixar après une suite d’échecs, non sans rapport avec la stratégie de Disney+ adoptée pendant et après la pandémie. Et si on s’attendait à de beaux chiffres, mais en deçà de ce que Pixar avait pu faire avec Le Monde de Dory, Toy Story 4 ou Les Indestructibles 2, quelle ne fut pas notre surprise, ou du moins celle de Déborah.

En effet, Vice-Versa 2 a réalisé un démarrage canon aux États-Unis, avec 155 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d’exploitation. Et c’est encore plus impressionnant si on le prend au niveau mondial, le film ayant déjà engrangé 295 millions de dollars de recettes au total dans le monde entier. On se demande désormais ce que va pouvoir réaliser Vice-Versa 2 en France, d’autant que le film sort au même moment de l’année que Les Indestructibles 2, qui avait été un de leur plus gros succès. Alors, ce nouveau Pixar peut-il sauver Disney d’une très mauvaise passe ? On fait un premier point.