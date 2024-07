The Deliverance : une bande-annonce possédée pour le film d’horreur Netflix tiré d’une histoire vraie

Netflix a dévoilée une bande-annonce de The Deliverance, son prochain film d’horreur réalisé par Lee Daniels.

Entre le démarrage impressionnant du satanique Longlegs aux États-Unis et l’arrivée de MaXXXine dans une dizaine de jours, le genre de l’horreur va peut-être vivre un mois de juillet prospère. Et il sera intéressant de voir quels films d’épouvante parviendront à tirer leur épingle du jeu pour continuer à profiter de cette période dorée propice aux monstres sanguinaires, tueurs en série et autres esprits démoniaques.

Et justement, alors que Guillermo del Toro a donné son avis sur Longlegs, Netflix vient de révéler la bande-annonce de The Deliverance, un long-métrage d’horreur de Lee Daniels inspiré d’une histoire vraie et qui pourrait bien jouer son va-tout sur la plateforme.

The Deliverance, encore un exorcisme qui va bien se passer (non)

The Deliverance raconte l’histoire d’Ebony Jackson et de sa famille qui viennent tout juste d’emménager dans une nouvelle maison. Mais d’étranges évènements commencent alors à se dérouler à l’intérieur de la demeure, ce qui éveille les soupçons des services de protection de l’enfance et menace de déchirer la famille. Ebony doit ainsi se battre pour sa vie et les âmes de ses enfants.

Réalisé par Lee Daniels (Precious, Paperboy, Billie Holiday), The Deliverance s’inspire assez largement des faits entourant la possession de Latoya Ammons au début de l’année 2014. The Deliverance s’inscrit donc évidemment dans la lignée des films d’épouvante liés au thème de l’exorcisme, comme on peut le voir avec la première scène de sa bande-annonce. Mis à part ce point, le trailer fait le choix de ne révéler que peu de choses tout en faisant augmenter la pression à travers son intrigant montage.

Le diable est dans les détails

Au casting, on retrouvera plusieurs visages connus de la filmographie de Lee Daniels, en l’occurrence Andra Day (nominée à l’Oscar de la meilleure actrice pour Billie Holiday) et Mo’Nique (récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Precious). À leurs côtés, on remarque également Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor, Caleb McLaughlin (Stranger Things) et Tasha Smith.

The Deliverance est co-écrit par Daniel et le scénariste David Coggeshalln, spécialiste du cinéma d’horreur. Prévu au cinéma pour le 16 août 2024 aux États-Unis (dans une combinaison de salles très minimes), le long-métrage ne sera disponible que via Netflix pour le public français. Il débarquera sur la plateforme le 30 août prochain.