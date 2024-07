Longlegs, MaXXXine, Smile 2… : pourquoi ce réalisateur ne regarde pas de films d’horreur récents

Oz Perkins, le réalisateur de Longlegs, explique pourquoi il ne veut pas regarder de films d’horreur récents.

S’il a divisé en France, y compris à Ecran Large, le Silence des Agneaux satanique d’Oz Perkins, Longlegs a très chaleureusement été reçu aux États-Unis. En effet, entre un bel accueil presse (87% sur Rotten Tomatoes) et un bon démarrage dans les salles américaines (10 millions de dollars de recettes ce vendredi, soit le meilleur premier jour pour un film distribué par NEON), Longlegs est bien parti pour devenir un phénomène horrifique.

Pour rappel, le réalisateur Osgood Robert Perkins est le fils d’Anthony Perkins, légendaire interprète de Norman Bates dans Psychose. Jeune, il a accompagné son père sur les plateaux de cinéma jusqu’à jouer dans Psychose II. Après avoir enchainé des rôles plus ou moins importants, il est lui-même passé derrière la caméra pour réaliser ses longs-métrages. Mais au fil d’un entretien pour le Hollywood Reporter, le cinéaste explique que l’héritage horrifique de son père parasite son propre rapport au genre :

« Mon père était une figure de proue du cinéma de genre, ayant créé l’un des personnages les plus marquants de l’histoire, notamment des films d’horreur, des polars et des films de serial killer. J’avais donc une intense fierté pour lui, mêlée à des choses plus inconfortables. Quand j’ai commencé à avoir 12-15 ans et que je me suis lancé dans le cinéma, mon père faisait de très mauvais films, de très mauvais films d’horreur. Il était bien payé pour aller en Europe et faire n’importe quoi. C’était évident que ce genre était merdique ; ça dérangeait beaucoup ma mère [Berry Berenson]. »