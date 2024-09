Succès et bides… le box-office est en train de changer Hollywood

Entre les bides de Furiosa et The Fall Guy, et les succès de Deadpool 3 et Vice-Versa 2, que retenir du box-office estival de 2024 ? Décryptage vidéo.

Est-ce que les blockbusters de l’été font encore vivre les salles de cinéma ? Depuis la crise sanitaire, l’industrie hollywoodienne semble forcée vers une transition, qui amène entre autres aux flops de franchises installées. L’année 2024 confirme-t-elle cette trajectoire ?

Comme souvent, les choses sont à nuancer, mais il est justement intéressant de faire le bilan du box-office estival, afin de tirer des conclusions de ses crashs les plus spectaculaires (Furiosa, The Fall Guy) et de ses succès les plus impressionnants (Vice-Versa 2, Deadpool 3). Après un mois de mai des plus tristes, l’été de blockbusters a repris des couleurs, même si de nouvelles données sont à prendre en compte.