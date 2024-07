Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 26 juillet au 1er août 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 26 juillet au 1er août 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

The Suicide Squad

Disponible le 28 juillet

Durée : 2h12

Encore eux !

Ça parle de quoi ? Un groupe dysfonctionnel de super-méchants infiltre une île lointaine pour détruire une expérience secrète du gouvernement.

Pourquoi il faut le regarder ? Que son titre ne vous fasse pas peur, The Suicide Squad n’a rien à voir avec l’affreux Suicide Squad de 2016. Ici, pas de musique pop constante, d’images pimpées au néon pour être « cool » ou de grand final avec un pilier de lumière bleue. Non, le film de James Gunn a du cœur. On sent que le réalisateur tient à ses personnages, ses losers qu’il aime tant mettre en scène, comme on pouvait déjà le voir dans Les Gardiens de la Galaxie. Les personnages choisis sont assez représentatifs de l’amour que porte Gunn aux comics.

Ici, on prend des inconnus comme Polka Dot Man et Peacemaker, de véritables seconds couteaux de chez DC, et on les rend intéressants. C’est surement le plus fort là-dedans, cet attachement que le metteur en scène arrive à créer à cette troupe de bras cassés inadaptés. Aussi, le film rend enfin honneur à la Harley Quinn de Margot Robbie dans plusieurs séquences dingues. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, regardez au moins les 15 premières minutes du film, vous ne serez pas déçus.

Meurtre mode d’emploi

Disponible le 1er août

Durée : 6 épisodes de 40 minutes environ

Le visage d’une jeune enquêtrice

Ça parle de quoi ? Cinq ans après le meurtre d’une jeune fille de 17 ans dans une petite ville anglaise sans histoire, une lycéenne décide de découvrir la vérité et le véritable meurtrier.

Pourquoi il faut le regarder ? Inspirée du roman policier Meurtre mode d’emploi à l’usage des jeunes filles de Holly Jackson, Meurtre mode d’emploi est une série britannique imaginée par Dolly Wells pouvant ressembler à un croisement entre 13 Reason Why et À couteaux tirés. Mix entre un teen movie et un whodunit aux accents de thriller, elle nous plongera ainsi dans une enquête déroutante, dont les faits semblent cacher une vérité bien sombre.

Le rôle principal est interprété par Emma Myers, qui s’est notamment illustrée pour avoir joué Enid Sinclair dans Mercredi (on peut d’ailleurs trouver une certaine similarité entre la musique de la série de Wells et celle de Tim Burton). Si vous êtes fan du genre et/ou que vous avez lu le best-seller original, on ne peut que vous la conseiller.

1917

Disponible le 1er août

Durée : 1h59

Les sentiers de la gloire du plan-séquence

Ça parle de quoi ? Première Guerre mondiale. Le Nord. Deux caporaux britanniques doivent traverser les lignes ennemies pour tenter d’empêcher des centaines de soldats d’aller à la mort.

Pourquoi il faut le regarder ? Bon, des films sur la Première Guerre mondiale, on en a eu quelques-uns, mais 1917 sort clairement du lot. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le long-métrage de Sam Mendes est un seul et unique plan-séquence (dont les transitions ont été astucieusement cachées lors du tournage), qui donne donc à l’ensemble un aspect extrêmement tangible, tant par sa temporalité que par son rendu visuel.

Certes, le long-métrage souffre un peu de cette contrainte créative, gardant un rythme assez lent qui est au final très représentatif du quotidien des soldats, mais ce n’est que pour mieux exploser lors de scènes rapidement devenues mythiques. On pense notamment à la séquence dans la ville d’Écoust-Saint-Mein, magnifiée par le travail du son et des lumières. Un classique des films de guerre.

Mad Men – L’intégrale

Disponible le 1er août

Durée : 92 épisodes de 47 minutes environ

Ça parle de quoi ? Dans le New York des années 60, Don Draper est l’un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.

Pourquoi il faut le regarder ? Le légendaire Don Draper débarque sur Netflix. Mad Men, est considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps et à juste titre. Celle-ci nous plonge dans le monde aussi passionnant que corrompu de la publicité. La création de Matthew Weiner vient trifouiller dans ce milieu publicitaire des années 60, et malgré son sujet prompt au nihilisme le plus total, la série nous fait rire, pleurer, elle nous inspire même.

Portées par le génial Jon Hamm, qui interprète sans aucun doute son rôle le plus iconique, les sept saisons sont remplies de scènes mémorables et de répliques cultes. Celles-ci doivent énormément, entre autres, au super personnage de Peggy Olson (Elisabeth Moss), féministe au cœur de ces 60s impitoyable. Un classique à l’esthétique vintage à rattraper d’urgence.

Mais aussi…

