Saturday Night : premières images du film sur les débuts du SNL et possible favori aux Oscars

Saturday Night, le film de Jason Reitman sur la première soirée de la légendaire émission SNL, s’est dévoilé en images.

Saturday Night Live est une émission qui a changé la face de l’industrie hollywoodienne, et l’humour américain en général. Elle a propulsé certains des plus grands comiques et acteurs du pays de l’Oncle Sam, et ce à chaque génération depuis sa création en 1975. Dans ces stars on retrouve entre autres Andy Samberg, Mike Myers, Maya Rudolph, Will Ferrell ou encore Bill Murray. Même Robert Downey Jr. a eu son passage pendant une saison de SNL en 1985.

Alors que l’émission créée par Lorne Michaels fêtera bientôt ses 50 ans, un film va être dédié aux dernières heures ayant précédé la toute première diffusion en live du programme. Jason Reitman nous emmène tout droit à New York, au 30 Rockefeller Center, à 22h, le 11 octobre 1975 dans Saturday Night.

Ca risque d’être TENDU

Course contre la montre un soir d’octobre

Pour cette grande première, les comédiens présents à l’époque étaient déjà de belle facture : Gilda Radner, Garrett Morris, Dan Aykroyd, Jane Curtin, Laraine Newman, Chevy Chase et John Belushi. Ces sept membres originaux, ainsi que l’équipe de production et le créateur Lorne Michael ont tous vécu le chaos, une course contre la montre pour la mise en place de ce qui sera la première de l’émission. 90 minutes haletantes qui vont nous être racontées, en quasi-temps réel, dans le film de Reitman.

Pour incarner les fameux sept, il s’est entouré de Cory Michael Smith (Chase), Lamorne Morris (Morris), Emily Fairn (Newman), Matt Wood (Belushi), Ella Hunt (Radner), Kim Matula (Curtin), et Dylan O’Brien (Ayrkroyd). Pour le chef d’orchestre Lorne Michael, c’est Gabriel Labelle, déjà génial dans The Fabelmans qui a été choisi. Des premières images de tout ce beau monde ont été dévoilées par Vanity Fair, qui s’est également entretenu avec le réalisateur.

Nicholas Braun joue Jim Henson…

Le réalisateur a d’ailleurs précisé ce qui faisait le sel et l’intérêt de son film, qu’il définit comme une comédie-thriller :

« Je décris toujours ce film comme le lancement d’une fusée, et la question était : « Vont-ils quitter l’orbite ? ». […] Cette émission ne concerne pas seulement les sept premiers acteurs, mais aussi les scénaristes, le département artistique et tous ceux qui se sont rassemblés à la dernière seconde pour changer la télévision. Ce qui était si inhabituel dans cette émission, ce n’était pas seulement qu’elle était en direct, mais aussi que son format ne ressemblait à rien de ce que l’on avait pu voir auparavant. Il y avait des sketchs, deux invités musicaux, un orchestre, des humoristes, Andy Kaufman, les Muppets, un film d’Albert Brooks, etc. »

et Andy Kaufman

Mémoire collective d’un samedi soir (c’est dur)

Pour écrire son film, Jason Reitman et le co-scénariste Gil Kenan ne se sont pas basés sur un des nombreux livres ayant couverts l’histoire du SNL, mais sont allés chercher le plus de personnes présentes sur place ce soir là, pour qu’ils racontent leur point de vue sur ce chaos.

Au final, selon Reitman, c’est plus de 30 personnes qui ont été retrouvées dans « tous les membres vivants du casting, tous les scénaristes en vie, les gens du département artistique, des costumes, de la coiffure et du maquillage, les pages de NBC, les membres du groupe de Billy Preston [qui gère la musique sur le plateau] – je veux dire, tous ceux que nous avons pu trouver« .

Nous devant le film (peut être un jour)

Saturday Night racontera aussi l’histoire de Billy Crystal, qui devait faire partie du casting original, mais qui a été coupé par manque de temps. Comme le décrit le metteur en scène : « C’est un film où le méchant est le temps. C’est comme notre Sauron. Notre Dark Vador est une horloge, et vous sentez sa présence à tout moment. Et Billy perd face à l’horloge« . Si à la lecture, toutes ces déclarations semblent déjà assez alléchantes, c’est certains avis provenant de quelques projections tests qui vont finir par nous rendre impatients.

Selon l’un d’eux relayé par World of Reel, le film serait assez similaire à Birdman dans certains de ses plans et serait absolument « fantastique ». De son côté, Variety le place déjà dans son top 20 des prétendants à l’Oscar du meilleur film. Autant dire qu’il faudra surveiller le film de près. Toutefois, si Saturday Night est prévu pour le 11 octobre aux États-Unis, chez nous, aucune date de sortie n’a été annoncée. Vivement donc.