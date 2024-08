Saturday Night : une bande-annonce déjantée pour la course contre la montre du SNL

La première bande-annonce pour Saturday Night, le film de Jason Reitman sur la première émission du SNL, vient d’être dévoilée.

L’adjectif « culte » a beau être souvent utilisé à tort et à travers, celui-ci est sûrement le mieux indiqué pour qualifier l’émission Saturday Night Live créée par Lorne Michael. Cette véritable institution outre-Atlantique, ce qui justifie ses 50 ans d’existence, a contribué à démocratiser un humour décomplexé, impertinent et à l’opposé du politiquement correct traditionnel du pays de l’Oncle Sam.

Diffusé pour la première fois le 11 octobre 1975 sur la chaîne NBC, le SNL a lancé des artistes aussi divers que Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Chris Rock, Will Ferrel, David Spade, Julia Louis-Dreyfus et Jimmy Fallon. De nombreux sketchs diffusés dans le SNL ont même eu droit à des adaptations en longs-métrages : Les Blues Brothers, Wayne’s World, Coneheads, et même l’ovni MacGruber. Pour célébrer le demi-siècle de ce monument de la télé, Jason Reitman va livrer Saturday Night, un film retraçant les 90 minutes précédant sa première diffusion. Film dont la première bande-annonce a été mise en ligne.

Saturday Night Fever

Il semble que le film de Jason Reitman aura des airs de course-contre-la-montre, en quasi-temps réel, le chaos et l’inquiétude grandissant dans les coulisses à mesure que les minutes s’égrènent. La bande-annonce montre un ensemble d’acteurs sous haute pression, plus enclin à se cogner dessus qu’à répéter les numéros à venir. Avec un Lorne Michael au bout du rouleau, prêt à jouer sur tous les tableaux pour mener à bien cette grande première.

On appréciera l’incroyable affiche officielle du film, qui pose le contexte : « Les auteurs sont défoncés, le plateau s’embrase, le système son est foutu, les acteurs s’agressent physiquement, l’équipe est en pleine rébellion, ils ont 90 minutes pour mettre ce bordel en place ou la chaîne arrête tout« .

Pour ramener en 1975 les sept acteurs majeurs qui ont contribué à donner vie à cette première émission, le réalisateur s’est entouré de Dylan O’Brien (Dan Ayrkroyd), Matt Wood (John Belushi), Cory Michael Smith (Chevy Chase), Emily Fairn (Laraine Newman) Lamorne Morris (Garrett Morris), Ella Hunt (Gilda Radner) et Kim Matula (Jane Curtin). Quant au cerveau de l’affaire, Lorne Michael, c’est Gabriel Labelle (The Fabelmans) qui aura la lourde tâche de l’incarner.

Même si personne ne l’attendait à ce niveau, le film de Jason Reitman fait déjà partie des grands favoris des prochains Oscars selon Variety. Les premiers échos font en effet état d’un film ultra-ambitieux et le comparent notamment au multi-primé Birdman d’Alejandro González Iñárritu. Saturday Night est attendu pour le 11 octobre 2024 aux États-Unis. Pour le moment, le film ne dispose d’aucune fenêtre de sortie en France.