Sans un Bruit : Stephen King donne son avis sur le prequel Jour 1 (et surtout le chat)

Comme il le fait souvent, Stephen King a donné son avis sur un film récemment sorti au cinéma, et il a cette fois jeté son dévolu sur Sans un bruit : Jour 1.

Avec le beau démarrage de Sans un bruit : Jour 1, on se demande logiquement quel score le prequel de la saga horrifique va pouvoir réaliser dans les prochaines semaines et, surtout, s’il parviendra à faire aussi bien que les deux premiers opus de John Krasinski sortis en 2018 et 2020 (respectivement 341 millions et 298 millions de dollars de recettes au box-office mondial).

Niveau critique, ce prequel semble néanmoins plus clivant que ses prédécesseurs. Après les premiers avis américains sur Sans un bruit : Jour 1, c’est maintenant au tour de Stephen King, qui avait également donné son avis sur le film de requin Sous la Seine, de partager de son opinion sur le long-métrage d’horreur porté par Lupita Nyong’o et réalisé par Michael Sarnoski. Et on dirait bien que le maître de l’épouvante a adoré (surtout le chat).

Sans un bruit mais avec un chat

Comme souvent, Stephen King a donc dévoilé ce qu’il en pensait sur son compte X. Dans le cas de Sans un bruit : Jour 1, le célèbre romancier et roi de l’horreur a préféré rester succinct, en témoigne la courte phrase qu’il a dédiée au film :

« Sans un bruit Jour 1 : Le rare « grand film hollywoodien » qui est à la fois intimiste et consistant (et le chat vole la vedette). »

A QUIET PLACE DAY 1: The rare "big Hollywood film" that is both intimate and textured.

(And the cat steals the show.) — Stephen King (@StephenKing) June 30, 2024

Si l’écrivain ne s’étend pas vraiment sur le sujet, il semble néanmoins avoir apprécié Sans un bruit : Jour 1, notant que l’ambiance plutôt intimiste et calfeutrée des premiers opus y était encore présente, malgré le cadre new-yorkais. La mention « grand film hollywoodien » rappelle toutefois que le préquel est plus « blockbuster » et spectaculaire que ne l’était ses grands frères, ce qui peut d’ailleurs déplaire aux fans des originaux. Et la production peut également dire merci à Frodon (le nom du chat du personnage principal), qui semble avoir autant séduit Stephen King que le reste des spectateurs et de la critique.

De votre côté, si vous désirez vous faire votre propre avis sur Sans un bruit : Jour 1 (ou juste regarder un chat tout mignon tenter de survivre à l’apocalypse), le film est disponible dans nos salles françaises depuis le 26 juin 2024.