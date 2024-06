Sans un bruit : Jour Un – un beau démarrage pour la suite de la saga d’horreur

Le nouveau film Sans un bruit : jour 1 débarque au cinéma aux États-Unis, et son démarrage est prometteur.

Sans un bruit : jour 1, la suite de la guerre des monstres lancée par John Krasinski en 2018 débarque tout juste dans les salles obscures. Si ce nouvel opus, trop sage et anonyme, n’a pas convaincu la rédaction d’Ecran Large, force est de constater qu’il a su intriguer les spectateurs américains. En témoigne le démarrage outre-Atlantique du film réalisé par Michael Sarnoski, avec Lupita Nyong’o et Joseph Quinn.

Sans un bruit horrifie le box-office US

En effet, lors de son week-end d’ouverture, Sans un bruit : jour 1 a récolté dans les 53 millions de dollars dans plus de 3 700 cinémas sur l’ensemble du territoire américain. C’est une jolie performance pour le thriller horrifique, d’autant que les estimations de l’industrie ne dépassaient pas les 50 millions de recettes. Le film réalisé par Michael Sarnoski signe donc le meilleur démarrage des trois opus de la saga, devant les 50 millions de Sans un bruit et les 47 millions de Sans un bruit 2 (sans prendre en compte l’inflation).

Aussi, Jour 1 n’était pas loin de prendre la tête des scores du week-end, puisque le mastodonte Vice-versa 2 l’a devancé de même pas 5 millions de recettes. À noter que le budget de production de ce nouvel opus, estimé à 67 millions de dollars selon Variety, est bien plus proche de celui du deuxième volet de la franchise (61 millions) que de celui du premier (17 millions).

« Chut, ne crions pas victoire trop vite ! »

À voir si Jour 1 parviendra à tenir le cap et à surpasser les 160 millions de recettes domestiques et les 297 millions récoltés dans le monde par Sans un bruit 2, durant la période COVID. En attendant d’en savoir plus, rappelons que le film réalisé par Michael Sarnoski réunit à son casting, aux côtés de Lupita Nyong’o et Joseph Quinn, les excellents Alex Wolff (Hérédité, Old) et Djimon Hounsou (Blood Diamond, Rebel Moon). Sans un bruit : jour 1 est disponible dans nos salles de cinéma françaises depuis le 26 juin dernier.