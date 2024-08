Sans un bruit : Jour 1 – la version du film qu’on ne verra jamais, expliquée par le réalisateur

Michael Sarnoski, scénariste et réalisateur de Sans Un Bruit : Jour 1, a déclaré que le prequel aurait pu avoir une histoire et un héros très différents.

Troisième entrée de la franchise Sans un bruit, le prequel Sans un Bruit : Jour 1 a été un très beau succès au box-office. Après l’excellent démarrage de Sans un Bruit : Jour 1 dans les salles obscures, le film a poursuivi sa route lucrative, et au moment où sont écrites ces lignes, le film a généré plus de 260 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 67 millions de dollars. Même Stephen King a déclaré son amour au film d’horreur.

Après deux opus écrits et réalisés par John Krasinski, pour ce nouvel opus, c’est Michael Sarnoski (le très bon Pig) qui est passé à l’écriture et à la réalisation. Au lieu d’un Sans un Bruit 3, le choix a été fait de raconter ce qui s’est passé le jour J de l’invasion extraterrestre à New York dans un prequel. On y suit Lupita Nyong’o, son chat, et Joseph Quinn tâcher de survivre aux pauvres monstres victimes d’hyperacousie. Cependant, ce Sans un Bruit : Jour 1 aurait pu être très différent, avec un autre héros.

Sans un bruit de fond

Michael Sarnoski était l’invité de The Playlist le 26 août, et s’est longuement attardé sur la genèse de Sans un Bruit : Jour 1. L’une des possibilités d’histoire pour ce prequel aurait été de ramener Djimon Hounsou en tant que héros. Dans Sans un Bruit 2, l’acteur incarne Henri, le leader d’une colonie humaine qui a survécu à l’arrivée des monstres sur Terre. Le personnage de Djimon Hounsou raconte même comment il a vécu ce jour d’apocalypse, et déroule l’histoire de sa survie depuis ce jour J. Mais l’idée a été rejetée car le public connaissait déjà cette histoire.

« Le personnage de Djimon Hounsou dans le deuxième film parle du premier jour à New York et raconte son histoire particulière. Nous avions donc cela en tête quelque part, mais je ne voulais pas faire cette histoire. Il y a une version de ce film où l’on pourrait dire « OK, racontons cette histoire ». Et c’est très tentant d’une certaine manière car Djimon est un acteur incroyable… mais on sait déjà ce que ça va être ; il l’a expliqué… »

Jeu du roi du silence, niveau expert

Déjà-vu

C’est donc pour éviter une sensation de déjà-vu pour le public, et pour fournir une histoire totalement inédite que Sarnoski a préféré écarter la possibilité de ramener Djimon Hounsou. Même si l’acteur est tout de même présent dans ce prequel, son rôle est loin d’être essentiel, et a même un goût de trop peu.

A côté de ces révélations, le cinéaste est revenu sur ce qui est finalement devenu Sans un bruit : Jour 1, et sur l’audace de son pitch auprès de John Krasinski :

« Je pense que mon pitch durait, sans exagérer, 30 secondes, et je n’avais pas d’histoire détaillée. Je voulais simplement suivre un patient en hospice qui veut juste manger une pizza. C’est en substance ce que j’avais envie de faire. Et j’ai littéralement dit avant ça : « Je ne sais pas si c’est la version la plus commercialisable”, mais sa réponse [de Krasinski, NDLR] a été, en peu de mots, “Allez, faisons-le ».«

Se taire ou mourir, il faut choisir

Un pitch qui, derrière son allure un peu prétexte, rappelle tout de même la touche personnelle du réalisateur de Pig. En tout cas, ça n’a pas empêché le prequel Sans un Bruit : Jour J d’être un petit succès commercial. Un Sans un Bruit 3, qui devrait être le point final de la licence, est d’ores et déjà en production et devrait sortir en 2025. Un jeu vidéo intitulé A Quiet Place: The Road Ahead est prévu pour une sortie le 17 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.