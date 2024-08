Sans un bruit : Jour 1 – pourquoi c’est un faux succès pour la saga d’horreur

Sans grande surprise étant donné le succès de ses deux aînés, Sans un bruit : Jour 1 s'en est plutôt bien sorti au box-office, ce qui ne l'empêche pas d'être le film le moins performant de la trilogie.

Après Sans un bruit et sa suite, la petite saga d'horreur initiée par John Krasinski a continué de se développer sur grand écran, cette fois avec un prequel qui revient sur le premier jour de l'invasion extraterrestre, d'où son titre : Sans un bruit : Jour 1. Comme celui-ci est sorti le 28 juin 2024 aux Etats-Unis en salles et a atterri en VOD le 30 juillet dernier, c'est le moment de faire l'état des lieux du box-office.

Le constat : si le film réalisé par Michael Sarnoski n'est pas un échec, il n'a pas été aussi performant que les deux précédents opus qui mettaient en scène Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds et Noah Jupe.

LE GROS BUDGET

Le budget de Sans un bruit : Jour 1 est estimé à 67 millions de dollars, hors frais marketing. C'est légèrement plus que le précédent Sans un bruit 2 (61 millions), et presque quatre fois plus que le premier Sans un bruit (17 millions). Non seulement ce volet est le plus cher de la saga, mais c'est plus globalement un budget élevé pour un film d'horreur, si on laisse de côté quelques cas à part comme World War Z (190 millions) ou The Wolfman (150 millions).

À titre de comparaison, MaXXXine a coûté dans les 16 millions de dollars, Saw 10 entre 10 et 13 millions et Insidious 5 près de 16 millions. Et la liste est encore longue : Evil Dead Rise (entre 12 et 19 millions), L'Exorciste Dévotion (30 millions), La Malédiction l'Origine (30 millions), Scream 6 (33 millions), Halloween Ends (33 millions), La Nonne 2 (entre 35 et 40 millions), Conjuring 3 (39 millions), Doctor Sleep (45 millions)... Un des rares films du genre à avoir un budget similaire est Ça : Chapitre 2, qui a coûté presque 80 millions, mais a rapporté bien plus que Sans un bruit : Jour 1.

Le salaire du chat devait être énorme

C'EST LE JOUR 1, 2 ET 3

Sans un bruit : Jour 1 a réalisé le plus gros démarrage national de la saga avec 52 millions de dollars, dont 22 millions dès son premier jour d'exploitation. La différence avec les deux autres volets est cependant minime. Le premier film de 2018 avait encaissé 50 millions pour son lancement en Amérique du Nord (États-Unis + Canada), et le deuxième un peu plus de 47 millions alors que les salles tournaient encore au ralenti à cause de la pandémie.

Toutefois, certaines licences ne peuvent que rêver d'un tel lancement, notamment du côté des derniers Blumhouse : Insidious 5 (33 millions), L'Exorciste Dévotion (26 millions), La Nonne 2 (32 millions), Halloween Ends (40 millions) ou American Nightmare 4 (31 millions). Restent des anomalies comme Five...