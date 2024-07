Sans un Bruit : une bande-annonce pour un jeu vidéo flippant tiré de la saga

Le futur jeu vidéo tiré de la saga Sans un Bruit se dévoile dans une bande-annonce pleine de suspens.

Alors que Sans un Bruit : Jour 1 fait un beau démarrage en ce moment dans les salles, c’est désormais en jeu vidéo que l’univers silencieux du post-apo de John Krasinski va se décliner. Et le studio Saber Interactive (à l’origine de jeux comme The Witcher 3, Call of Cthullhu et Evil Dead : the Game) n’avait d’ailleurs pas attendu l’arrivée du prequel de Michael Sarnoski pour capitaliser sur le succès de la saga dont le premier film date de 2018, puisque l’annonce remonte à 2021.

Mais les choses se précisent, puisque que A Quiet Place : The Road Ahead est désormais recensé sur les listes de souhaits Steam, PS5 et Xbox Séries X et S. Mais ce n’est pas tout ! Le 3 juillet, Saber Interactive a mis en ligne une bande-annonce du jeu, qui semble très fidèle à l’univers des films Sans un Bruit, et qui met bien évidemment en scène ses terribles créatures extraterrestres.

Un jeu très fidèle (et peut-être très effrayant)

Ces premières images de ce qui semble être un survival à la première personne jouent sur tous les ressorts horrifiques de la saga : ne pas faire de bruit, mais à quel point ? Peut-on réussir à attirer les monstres ailleurs avec un bruit éloigné ? Si l’on fait du bruit par accident en marchant, combien de temps a-t-on pour s’enfuir ? Et surtout : est-ce qu’on s’en tirerait aussi bien que les personnages des films si on était à leur place ?

Un univers esthétique manifestement travaillé

En deux petites minutes, la bande-annonce pose clairement toutes ces problématiques dans un souci évident de respecter l’univers et l’atmosphère des films. A commencer par le design et la férocité redoutable des créatures… Sur le site officiel du jeu, il est aussi possible de découvrir l’affiche et quelques photos qui enrichissent encore un peu l’idée que les fans peuvent se faire du jeu. Sur les photos, il semblerait que le personnage puisse s’aider d’un détecteur de bruit tenu au premier plan : un élément qui promet là aussi beaucoup de possibilités pour ménager le suspens et la terreur. Il n’y a plus qu’à espérer qu’une date de sortie soit annoncée très prochainement !