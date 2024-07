Sans un bruit Jour 1 : le réalisateur explique cette scène que personne n’a compris (même lui)

Le réalisateur Michael Sarnoski est revenu sur une mystérieuse scène de Sans un bruit : Jour 1 qui interroge et a du mal à faire sens.

Porté par un solide casting, dont Lupita Nyong’o, Joseph Quinn et le toujours trop rare Djimon Hounsou, Sans un Bruit : Jour 1 a affiché le meilleur démarrage pour la saga Sans un Bruit, avec 53 millions de dollars de recette, soit plus que le premier opus de John Krasinsky (50 millions) et de sa suite (47 millions).

En pleine promo pour son thriller horrifique, Michael Sarnoski, réalisateur de ce spin-off/prequel, s’est épanché au micro de SlashFilm. Entre deux phases d’auto-congratulations, Sarnoski a donné quelques explications sur une scène aussi rapide que dérangeante. Dérangeante, non pas dans le sens de remuer les tripes des spectateurs, mais plutôt dans le sens de « pourquoi a-t-on laissé ça trainer là ? ». Attention spoilers !

Sans un Bruit, et sans fureur

Dans une séquence désignée par notre Geoffrey comme l’une des pires du film, et digne d’un Scooby-Doo, Éric (Joseph Quinn) se trouve à la poursuite de Frodo, chat de Sam (Lupita Nyong’o) et excellent motif pour aller provoquer une scène visant à développer et explorer la mythologie des aliens, selon le réalisateur.

On y voit un des monstres manger un œuf. Ce simple fait aurait dû mettre les neurones des spectateurs en ébullition, selon Sarnoski. Il souhaitait mettre en avant un comportement cryptique des aliens, qui aurait amené à une réflexion sur leur mode de vie. Et ce, tout en ne s’attardant pas sur la scène, héros sous pression oblige.

« Je veux dire, pour moi, l’œuf, et ce n’est pas du tout un point central – je ne voulais pas que cette scène soit du genre « Hé, voilà ce qui se passe », et c’est important parce que ce n’est pas important pour Eric à ce moment-là. Il essaie juste de sauver Frodon et vous avez juste un indice qu’il y a un écosystème de ces créatures autour de lui. »

Purfect

Chacun cherche son chat

Michael Sarnoski a ainsi tâché d’expliquer le pourquoi du comment de cette scène, mais a semblé lui aussi s’y perdre quelque peu, en étirant en longueur une justification un peu bancale :

« Ce à quoi je voulais en venir, c’est qu’on peut voir toutes ces sortes de mares de ce liquide rose et vitreux, et si on regarde de près, on peut voir qu’il y a des corps dans ces mares. L’idée, c’est que dans les autres films, on a l’impression que les créatures enlèvent des gens sans jamais vraiment dire ce qu’elles en font. Et je pense que tout le monde se dit « Oh, ils mangent les gens ou quelque chose comme ça ». »

Quand on essaie de comprendre le lore du film

Son but était de suggérer que les aliens fonctionnaient donc comme des fermiers, récoltant la matière première dont ils ont besoin (les êtres humains), pour en extraire une substance dont ils se nourrissent. Sarnoski a insisté pour installer les aliens comme des fermiers de l’espace, échos de la famille de fermiers du premier film, parce que rien de tel qu’un parallèle aussi discret pour satisfaire les foules.

« J’ai aimé cette idée, surtout après le premier film Sans un bruit qui parle d’une famille de fermiers. Donc oui, c’est un peu ce à quoi je faisais allusion sans en faire un point trop précis.«

Métaphore subtile mise à part, Sans un bruit : jour 1 est disponible dans les salles de cinéma depuis le 26 juin 2024.