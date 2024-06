Red One : The Rock enquête sur la disparition du Père Noel dans une bande-annonce pas très sage

Le Père Noël a disparu dans la bande-annonce de Red One, et The Rock va tout faire pour le retrouver dans ce film Amazon Prime Video.

Film d’action et film de Noël, de prime abord, ce n’est pas forcément quelque chose qui va de père pair. Pourtant, Hollywood nous a prouvé que l’alliance des deux genres était possible entre La course au jouet avec Arnold Schwarzenegger, Violent Night qui transformait son Père Noël en John Wick ou Fatman qui voyait Walton Goggins essayer de tuer le Père Noël joué par Mel Gibson. On ne s’étonne donc plus de rien en voyant débarquer Red One, où le Père Noël bodybuilder de J.K. Simmons a disparu.

Ici, Saint Nicolas, dit « Nick », a été kidnappé, et le chef de la sécurité du Pôle Nord (Dwayne Johnson) va s’allier à un chasseur de prime (Chris Evans), pour partir en mission et retrouver le héros du 25 décembre, sous peine de rater la fête de Noël. Un pitch qui semble sorti d’un rêve fiévreux, mais qui est pourtant bien réel. Red One s’est donc dévoilé dans une bande-annonce qui ne fait pas de cadeaux.

A lire aussi Catch et cinéma, l’improbable usine à navets avec The Rock et John Cena

Red One: A Merry Rock-mas

À défaut d’être à nouveau dans un Jumanji, The Rock retrouve donc le réalisateur des deux derniers opus de la franchise, Bienvenue dans la jungle et Next Level, Jake Kasdan. L’humour des suites au film de 1995 semble se retrouver ici sans soucis, ce qui est un bon point, ou une catastrophe, selon la sensibilité de chacun. Les blagues, aussi nombreuses soient-elles dans cette bande-annonce (sans doute pour envie aux spectateurs), annoncent d’ailleurs déjà la couleur. Si certaines font plutôt mouches, comme celle de la liste des « pas sages » par exemple, l’ensemble n’a pas l’air de voler plus haut qu’un gros paquet de carambar.

Cependant, l’univers créé pour le film a l’air tout de même assez dingue. Ce monde où se côtoient des trolls et des bonshommes de neige vivants, et où des citrouilles d’Halloween sont des armes, donne l’impression que le monde de L’Etrange Noël de monsieur Jack a un peu pris vie. De quoi donner une personnalité un peu inattendue à ce Red One. De plus, on est assez curieux de voir à quel point le film pourra être inventif avec ses jouets, et leur utilisation. Ici, on a qu’un bref aperçu des possibilités avec cette voiture de sport tout droit sorti d’Ant-Man.

De la bagarre dans une film avec The Rock ???

The Rock, comme souvent, joue du The Rock, et au vu des images ici, on ne s’attend pas à une performance bien différente de ses habituels gros bras au sourire clinquant. Chris Evans lui, semble bien s’amuser dans ce rôle, qui n’est pas forcément des plus habituel pour lui, même si le ton fait très MCU, on est bien loin de son courageux Captain America. Le duo devrait, malgré tout, arracher quelques sourires, rien que par l’absurdité de certaines situations, notamment grâce à leur compère, un ours blanc anthropomorphe au tempérament pour le moins bougon.

Le scénario est écrit par Chris Morgan, scénariste sur plusieurs Fast & Furious et sur Shazam ! La Rage des Dieux, alors niveau blague, on ne s’attend pas forcément à ce que ça vole plus haut que dans ces films. Au casting, on retrouve aussi Lucy Liu, Kernan Shipka, Nick Kroll et Kristofer Hivju. Red One débarquera sur Amazon Prime Video juste avant les fêtes, le 15 novembre 2024.