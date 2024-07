« C’est obscène » : Marvel paye vraiment beaucoup (trop), selon une scénariste de Black Widow

Les montants des salaires pour travailler sur un film Marvel seraient « obscènes » selon cette scénariste qui a co-écrit Black Widow.

L’arrivée de Deadpool & Wolverine fait office d’évènement pour Marvel puisqu’il s’agit du seul film de l’univers cinématographique à sortir en 2024. Le prochain long-métrage de Shawn Levy est même attendu comme le sauveur du MCU, après les derniers échecs du studio comme Ant-Man 3 ou The Marvels.

L’avenir de la franchise est donc loin d’être décidé à l’heure actuelle, d’autant plus avec la lassitude liée au genre des super-héros et le fonctionnement de Marvel devenu au fil du temps trop automatique. L’une des scénaristes de Black Widow, Nicole Holofcener, a d’ailleurs récemment parlé de son passage au sein du MCU en évoquant notamment le montant des salaires.

Et le salaire de Scarlett Johansson alors ?

Marvel et les bons gros salaires

On pouvait s’y attendre et Nicole Holofcener l’a confirmé lors d’une conférence à la 58e édition du Festival international du film de Karlovy Vary relayée par The Hollywood Reporter. Marvel paye bien, à un point que la scénariste trouve même ça un peu indécent par rapport au reste de l’industrie :

« En fait, je gagne de l’argent en réalisant des séries pour la télévision et en écrivant des scénarios, comme en adaptant des livres ou en réécrivant quelque chose. Et trois semaines à écrire sur un film Marvel payent plus que faire trois films. C’est obscène ! »

« Dis-nous combien ou je tire ! »

Nicole Holofcener est célèbre pour avoir réalisé plusieurs épisodes des séries Sex and the City, Cold Feet ou encore Gilmore Girls, ainsi que plusieurs films (Friends with Money, All About Albert). En plus de Black Widow, elle a également co-écrit le scénario du Dernier Duel de Ridley Scott. Dans la suite de l’interview, Holofcener a parlé plus en détail du travail qu’elle a effectué sur le film Marvel, qui concernait notamment l’amélioration des personnages féminins :

« C’était amusant parce que je suis engagée pour améliorer les personnages féminins. Parce que les hommes ne comprennent pas les femmes, ou je ne sais pas quoi. Donc sur Black Widow, j’ai travaillé sur les personnages de Scarlett Johansson et Florence Pugh, pour les rendre plus humains, leur donner un peu plus de profondeur. Et c’est pas dur, surtout quand ils sont écrits comme des personnages en carton »

Ce ne sont pas les personnages féminins qui ont sauvé le film en tout cas…

Une déclaration loin d’être positive et qui montre évidemment que l’argent ne fait pas tout, ce qui est presque une vérité absolue chez Marvel depuis ces dernières années. De son côté, la firme super-héroïque va donc essayer de se relancer avec Deadpool & Wolverine prévu pour le 24 juillet 2024, une formule déjà un peu différente sachant qu’il s’agit du premier film classé R du MCU.