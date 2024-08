LA MUTANTE : le sous-Alien beauf qui n’en était pas un

Près de 20 ans après sa sortie, il est temps de réhabiliter La Mutante, de Roger Donaldson.

En 1995, le film de SF La Mutante, réalisé par Roger Donaldson, est sorti en salles, non sans être comparé à la saga Alien. L’histoire d’accouplement écrite par Dennis Feldman, sans grand rapport au le film de Ridley Scott, est surtout un bon prétexte pour exhiber le corps de la mutante du titre, une hybride mi-humaine ni-alien qui se balade à moitié nue tout au long du film.

Pourtant, derrière le scénario un peu gras, il y a la caractérisation originale, et même intéressante de cette créature qui s’impose involontairement comme le contrepied de la femme fatale hollywoodienne, c’est en tout cas l’avis de Déborah.

La Mutante a connu un joli succès et engendré trois suites. Pourtant la critique a été plutôt mitigée à sa sortie, et ce, alors qu’il y a beaucoup à prendre dans ce thriller imparfait avec son Forest Whitaker en roue libre et son Ben Kingsley qu’on croirait pris en otage..