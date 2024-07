« Catastrophique » : le spin-off de John Wick, Ballerina, pourrait tuer la licence

D’après certains journalistes, Ballerina, le film spin-off de la saga John Wick, serait si catastrophique qu’il pourrait être le cercueil de la licence.

Après le succès monstrueux de John Wick 4 au box-office, il était évident que Lionsgate n’allait pas laisser mourir la licence. La série un peu molle The Continental n’a pas fait briller le mythe que Keanu Reeves porte sur ses épaules. On comptait donc sur Ballerina, le film chronologiquement coincé entre les épisodes 3 et 4 et donnant la vedette à Ana de Armas pour relever le niveau. Il semblerait qu’on faisait fausse route.

Il était de notoriété publique que le film Ballerina, spin-off de la licence John Wick dont la réalisation avait été confiée à Len Wiseman (Underworld, c’est sa faute), était empêtrée dans des conditions de production désastreuses. D’abord prévu pour une sortie au cinéma le 7 juin 2024, le film a été reporté d’une année, avec une nouvelle date d’arrivée dans les salles obscures calée au 6 juin 2025. Et malgré de nombreuses modifications, il se pourrait que le film ne soit toujours pas à la hauteur.

John Wick dans la ligne de mire

L’information a été dévoilée par World of Reel le 18 juillet 2024. Le film Ballerina aurait fait l’objet d’une projection « catastrophique » dont les retours seraient alarmants. D’après les premiers avis, le spin-off souffrirait d’une réalisation bancale, et ne serait pas à la hauteur des films avec Keanu Reeves. Pire encore, il ne serait qu’une pâle imitation des films de Chad Stahelski, et montrerait de nombreuses incohérences envers le lore de John Wick.

Pourtant, si le film avait été décalé d’un an, c’était justement pour que Chad Stahelski, grand maitre de la tétralogie Wick, puisse remettre de l’ordre dans le bourbier Ballerina. Entre de nouvelles scènes inédites tournées, et l’ajout de nouveaux personnages incarnés par David Castañeda et Sharon Duncan-Brewster, Ballerina devait revenir sur le droit chemin, et rectifier le tir loupé de Len Wiseman. Le seul chemin qu’il semble emprunter est celui du fiasco.

Bizarre ce Basic Fit

Pretty Ballerina

Ian McShane, qui interprète Winston, le directeur du Continental dans la licence John Wick, avait déjà tiré la sonnette d’alarme en février 2024, pendant l’émission The One Show. Il avait alors expliqué que de nombreuses scènes avaient dû être retournées par Chad Stahelski (réalisateur de JW 1 à 4), car elles n’étaient pas à la hauteur de la tétralogie John Wick.

« Nous allons à Budapest, et ce ne sont pas des reshoots, mais de nouvelles séquences. C’est un nouveau tournage. Vous savez, ils doivent protéger la franchise. Nous avons tourné le film il y a environ un an. Et ils l’ont examiné, puis Chad [Stahelski] est arrivé. Et ils veulent améliorer les choses parce qu’ils doivent protéger [la franchise]. Keanu [Reeves] est dedans aussi, et le film se passe entre le troisième et le quatrième John Wick. »

Anjelica Huston en mode Dr Strange

Malgré une belle brochette de stars à l’affiche – Anjelica Huston, Ana de Armas, Ian McShane, feu Lance Reddick dans son dernier rôle et un caméo déjà connu de Keanu Reeves – Ballerina paraît bien mal parti. En dépit de ces premiers échos désastreux, le spin-off de John Wick sans John Wick, est toujours prévu pour le 6 juin 2025.