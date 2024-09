« Des moments gênants » : ce film de James Cameron a pris un coup de vieux (selon le réalisateur)

Terminator, Aliens, Titanic… James Cameron trouve que l’un de ses plus grands films a vieilli.

Pour fêter les 40 ans du premier Terminator, le média américain Empire s’est longuement entretenu avec James Cameron. Lors de cet échange, le réalisateur d’Aliens, Titanic et Avatar a donné des nouvelles de Terminator 7 et a annoncé plusieurs films à venir pour la franchise. Le cinéaste a expliqué une volonté de renouvellement dans la saga, qui tourne en effet en rond depuis un sacré moment.

Petit gap entre 1984 et 2022

Terminator n’est pas immortel

Il faut dire que la saga de science-fiction créée en 1984 est particulièrement chère à James Cameron. Terminator 1 est le premier succès du cinéaste et sa première œuvre personnelle. Encore aujourd’hui, le bonhomme le considère comme son premier vrai long-métrage – désolé Piranha 2 : Les Tueurs volants, sorti 1981. Malgré ces puissants affects, James Cameron ne considère pas Terminator comme le « Saint Graal » (sic). Il lui trouve même quelques défauts :

« Quand je le regarde maintenant, il y a des moments gênants et d’autres qui me font me dire : « Oui, nous nous en sommes plutôt bien sortis avec les ressources dont nous disposions. » »

Le noir, violent et passionnant premier Terminator

Un moment de douce humilité qui est contrebalancé, plus loin dans l’entretien, par la réponse de James Cameron à ses détracteurs qui lui reprochent une inégale écriture des dialogues :

« Je suis moins gêné par les dialogues que j’écris que, apparemment, beaucoup de gens. Mais faites-moi voir vos trois sur quatre plus gros succès de l’histoire du cinéma et nous parlerons d’efficacité des dialogues. »

Pour rappel, James Cameron a terminé le tournage d’Avatar 3 : Fire and Ash en décembre 2020. La post-production est en cours pour une sortie prévue en décembre 2025. Et quand la saga de science-fiction le lui permettra, le cinéaste compte adapter sur grand écran les livres de Charles Pellegrino, Last Train From Hiroshima et Ghosts of Hiroshima. Il s’agira de son premier film non-Avatar depuis Titanic en 1997 (sans compter ses documentaires).