Des personnages faits en IA : l’acteur de Gollum et King Kong annonce un projet surprenant

Andy Serkis, qui a donné de sa personne pour donner vie à Gollum et King Kong, a un projet fou de film avec des IA.

Dans la future guerre annoncée par James Cameron entre les humains et les IA, choisissez votre camp. D’un côté, le camp de Guillermo del Toro, qui pense que les IA « c’est de la merde », et de l’autre, le studio Lionsgate, qui a fait un grand pas dans leur utilisation, ainsi que des studios de jeux vidéo, dont Ubisoft, très pressé de les utiliser pour ses personnages. L’acteur-réalisateur Andy Serkis a lui clairement choisi l’alliance avec les intelligences artificielles.

On savait Andy Serkis plutôt très ouvert sur les questions des nouvelles technologies. Il a prêté ses traits au Gollum de la trilogie Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et au King Kong de 2005 (aussi de Peter Jackson) via la technique de la motion capture. Via la même technologie, il est devenu le Capitaine Haddock, le Caesar de La Planète des Singes, et le Suprême Leader Snoke de Star Wars 7. Serkis souhaite passer à la vitesse supérieure avec les intelligences artificielles, qu’il définit comme une « forme de magie qui effraie les gens« , en réalisant un film avec des IA.

Le Mowgli d’Andy Serkis

IA : Intelligence ‘Achement rentable

Lors d’une table ronde ayant eu lieu lors de la conférence du parti travailliste britannique, Andy Serkis a précisé qu’il travaillait actuellement, avec son studio Imaginarium, sur le projet d’une « histoire narrative ». Comme reporté par Deadline dans un article publié le 23 septembre 2024, Serkis souhaite utiliser des personnages en 2D créés par des comédiens de doublage, « avant qu’ils n’entrent dans le monde de la [réalité augmentée] ».

Le réalisateur a expliqué qu’avec ce procédé, ils deviennent des « personnages IA créés par des artistes et des réalisateurs. […] Ils évoluent dans un monde où l’on peut avoir des relations directes avec ces personnages en images de synthèse ». Le projet n’est pas très clair à l’heure actuelle : est-ce que Andy Serkis veut créer des personnages à l’aide d’IA générative ou pousser encore plus loin les curseurs, et voir l’image de certains acteurs être utilisée via de l’intelligence artificielle dans des productions inédites ? Comme l’angoissant fantasme déjà décrit par Ari Folman dans Le Congrès ?

Andy Serkis, c’est aussi un vrai visage

Vous avez un e-m.A.I.l.

Le sujet de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les milieux créatifs est un devenu un problème de société depuis plusieurs années. Serkis en est parfaitement conscient, et il a tenu à se montrer rassurant quant à la façon dont il envisage d’utiliser ces outils. Il a insisté sur la grande accessibilité des outils de production générative, qui permettent à n’importe quel curieux de créer des images, de la musique, du texte ou de l’animation sans aucun bagage préalable.

« Même les plus grandes sociétés d’effets visuels ne créent pas des choses aussi extraordinaires que des individus dans leur sous-sol. C’est très mal compris, très malmené et généralisé. De la même manière que des gens pensaient probablement qu’Internet allait détruire la vie de tout le monde ».

Snoking/No Snoking

L’acteur-réalisateur s’est montré aussi très concerné par les problèmes de rémunération et de droits à l’image des acteurs en cas d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le processus créatif. Il a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas que les acteurs se « fassent arnaquer ».

« Il a fallu beaucoup de temps pour que les acteurs comprennent ce que signifie le fait de revêtir un costume ou un maquillage, puis de se tenir dans une combinaison [spéciale] pour faire essentiellement ce qu’ils font normalement, c’est-à-dire jouer la comédie. Nous devons mettre en place les bonnes autorisations pour que ces artistes puissent monétiser leur travail correctement. »

Le projet de film perfusé à l’intelligence artificielle d’Andy Serkis n’a pour l’instant ni titre, ni fenêtre de sortie. Il sera de retour dans la peau de Gollum dans le prochain film, Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum, qu’il réalisera également, et qui devrait sortir en 2026.