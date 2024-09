Horizon 2 : après le bide du premier film, Kevin Costner est heureux que la sortie soit repoussée

La sortie d‘Horizon 2 a été annulée par New Line Cinema. Ça rassure Kevin Costner… et on le comprend.

Horizon: chapitre 1 avait été présenté pour la première fois au festival de Cannes et avait reçu des critiques très mitigées. Son énorme bide au box office a considérablement menacé le reste de la saga et chamboulé la stratégie de New Line, le studio exécutif, qui n’a eu d’autre choix que de reporter la date de sortie du Chapitre 2, prévue pendant l’été à une date ultérieure. Depuis, le film a été présenté à la Mostra de Venise et les premiers avis pour Horizon 2 sont catastrophiques.

Le sort semble s’acharner contre Kevin Costner dont l’intention était de bâtir une immense fresque sur la Conquête de l’Ouest, à la John Ford, Howard Hawks ou encore Michael Cimino. Mais les belles promesses se heurtent à la réalité d’un film inégal, qui semble sorti de nulle part dans le paysage cinématographique hollywoodien. Mais le réalisateur de Danse avec les loups n’en démord pas et persiste, en espérant que l’avenir lui donnera raison. D’ailleurs, Kevin Costner a une nouvelle fois prouvé son enthousiasme face au report de la sortie du deuxième opus de sa tétralogie.

« Pourvu que ça marche »

L’Horizon s’éclaircit (ou pas)

Après la présentation du second opus à la Mostra, Kevin Costner a expliqué lors de la conférence de presse pourquoi la sortie du film avait été repoussée, et on s’y attendait un peu :

« C’était probablement une réaction à la sous-performance du premier film au box-office. Le succès n’a pas été énorme. J’ai eu beaucoup de films de ce genre, qui ont résisté à l’épreuve du temps. C’était une décision du studio que de sortir le Chapitre 2 six semaines après le Chapitre 1, et c’est devenu une décision du studio que de ne pas le faire.«

Mais Costner a tempéré la nouvelle en expliquant pourquoi il était heureux que la sortie du film soit décalée :

« Pour moi, ça correspondait à mon plan, qui était de sortir des films à cinq ou six mois d’intervalle. Et ça me permettait de venir à Venise. […] Je ne serais jamais venu à Venise autrement, car ils n’auraient pas montré le film ici s’il était déjà sorti.«

Enfin, le réalisateur et acteur s’est exprimé sur la manière dont il a réagi face à l’échec du premier Horizon :

« Parfois, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on a envie de s’éloigner. Mais il y a quelque chose en moi qui ne fait qu’accroître mon désir quand quelque chose ne fonctionne pas. C’est une histoire, c’est un divertissement qui, je pense, peut résister à l’épreuve du temps. Quand je ressens un rejet, contrairement à tout le monde, quand j’ouvre les yeux sur ma déception, mon désir n’en est que plus fort. »

Une belle leçon d’humanité et de persévérance qui nous donnerait presque envie de découvrir le deuxième opus, dont la date de sortie reste pour l’heure inconnue. En parallèle, le réalisateur américain a parlé avec émotion de Horizon 3 qu’il a décrit comme étant « dévastateur ». On lui souhaite de tout coeur (et à nous aussi).