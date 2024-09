Horizon 2 : premiers avis catastrophiques pour la suite du western de Kevin Costner

Les premiers avis de Horizon : Chapitre 2, la suite du western de Kevin Costner, sont là et sont encore pires que le premier.

L’année 2024 a vu le retour de deux monstres sacrés du cinéma derrière la caméra : Francis Ford Coppola avec Megalopolis et Kevin Costner avec Horizon : Une saga américaine. Leur point en commun : être des projets hors normes pour lesquels leurs architectes ont dû se ruiner pour pouvoir les mettre en chantier. Entre Papa Coppola qui a dû hypothéquer la moitié de ses vignobles et Kevin Costner qui n’a eu d’autres choix que d’hypothéquer sa maison secondaire, on se demandait si le jeu en valait la chandelle au vu des retours critiques très divisés.

En effet, alors que Horizon : Chapitre 1 de Kevin Costner a été un méga flop, la suite de cette fresque sur la conquête de l’ouest semble condamner à connaître le même sort. C’est en tout cas ce que laissent penser les premiers avis tombés après la projection du film à la Mostra de Venise.

En route pour affronter des critiques négatives (encore)

Un Horizon sans horizon

« S’appuyant sur les triomphes intermittents du premier chapitre mais aussi sur ses graves problèmes structurels, c’est un exercice de contradictions : bourré d’incidents mais étrangement calme ; rempli de personnages nouveaux et récurrents mais largement dépourvu de caractérisation convaincante. » Jessica Kiang – Variety

« La saga Horizon, obstinément naïve, qui pourrait comprendre jusqu’à deux autres volets, est à la fois agréablement rétro et fascinante sans but, car elle tente de ressusciter un vieux genre avec une sincérité éclatante.« Fionnuala Halligan – Screen Daily

« Être à mi-chemin entre le cinéma et la télévision lui confère les faiblesses des deux et les forces d’aucun des deux ; essayer de chevaucher le réel et le mythique nous donne des personnages qui semblent pour la plupart trop représentatifs pour être identifiés en tant qu’individus, et trop individuels pour être des représentants convaincants. » Alexander Harrison – Screen Rant

« Je suis pas fini… enfin un p’tit peu »

« L’hommage de Kevin Costner aux westerns est visuellement impressionnant, mais l’histoire ne tient pas debout. » Stephanie Bunbury – Deadline

« Le Chapitre 2 s’avère plus amusant à regarder que le 1, du moins pour ce critique.« Leslie Felperin – The Hollywood Reporter

« Horizon : une saga américaine – Chapitre 2 se présente davantage comme un monument aux ambitions non satisfaites, aux grands échecs et aux ratés le plus souvent laissés de côté dans le Grand récit américain.« Ben Croll – The Wrap

Wanted : meilleur Horizon

Force de constater que les critiques du premier et du deuxième chapitre se rejoignent et pointent encore une fois les mêmes faiblesses : une intrigue plate et trop longue, de graves problèmes au niveau structurel entraînant des difficultés à suivre le film ainsi qu’un nombre trop important de personnages mal caractérisés. Mais les avis sont d’accord sur une chose : Horizon aurait été une excellente série.

Il est triste de voir un réalisateur avec autant d’ambitions se vautrer à ce point (en tout cas selon ses premiers retours). Pour rappel, Warner Bros avait décidé, durant l’été, de repousser la sortie initiale de Horizon 2, fixée au 11 septembre 2024, à une date ultérieure. Et à ce stade, on ne sait toujours pas quand (voire si) le film sortira bien au cinéma. En attendant, le tournage du troisième épisode a déjà débuté en mai 2024 et le quatrième est en cours de développement.