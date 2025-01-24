Horizon 2 n’est pas mort : la suite du western de Kevin Costner pourrait peut-être sortir au cinéma (enfin)

Alors que tout semblait perdu pour Horizon : Une saga américaine – chapitre 2, le western de Kevin Costner pourrait bien avoir une seconde chance, et finir par arriver dans les salles de cinéma.

Au rayon des naufrages de l’année 2024, Horizon : Une saga américaine se place assez haut sur le podium des plus gros fiascos. Première partie d’une ambitieuse tétralogie de westerns, le film écrit et réalisé par Kevin Costner a totalement raté son passage dans les salles. Avec à peine 40 millions de dollars de recettes pour 100 millions de dollars de budget (dont une grande partie vient des fonds propres de Costner), ce premier chapitre d’Horizon est un ratage commercial, et il a aussi compromis lourdement la suite des projets du réalisateur.

Non seulement la sortie d’Horizon : Chapitre 2 avait été repoussée aux calendes grecques, mais aussi les chapitres 3 et 4 semblaient d’ores et déjà condamnés. Alors que la vaste fresque western paraissait être morte pour de bon, voilà qu’un événement pourrait signer le retour à la vie pour la saga. En effet, le chapitre 2 d’Horizon a enfin une date de projection : il sera dévoilé lors d’un prestigieux festival.

« Là-bas, une lueur d’espoir ! »

Horizon sans fin

Le deuxième volet de la saga réalisée par Kevin Costner, Horizon: Une saga américaine – Chapitre 2, fera sa première américaine au Santa Barbara International Film Festival le 7 février 2025. C’est l’organisation même du festival qui a annoncé cette nouvelle via ses réseaux sociaux le 23 janvier 2025 :

« Nous sommes ravis d’annoncer que le 7 février, le 40e Festival international du film de Santa Barbara accueillera la première américaine de Horizon : Une saga américaine Chapitre 2, suivie d’une séance de questions-réponses avec le réalisateur, le scénariste, le producteur et l’acteur Kevin Costner !«

Viser les critiques

Opération séduction

Pour rappel, le chapitre 2 d’Horizon avait été dévoilé en avant-première mondiale lors de la Mostra de Venise en septembre 2024, où il avait reçu des critiques majoritairement négatives. Suite à cela, et après l’échec du premier volet, la date de sortie du film avait été décalée, avant de simplement disparaître des calendriers de la Warner.

Si la diffusion du deuxième chapitre d’Horizon au festival de Santa Barbara semble une bonne nouvelle, on restera tout de même prudent quant à la suite des événements. Pour le moment, le film ne dispose toujours pas d’une date officielle de sortie en salles, et Warner n’a pas communiqué quant à des projets de reprogrammation pour le western.

À la rechercher de l’Horizon perdu

Ceci dit, il est probable qu’il s’agisse d’une stratégie. Le distributeur est sûrement curieux de voir comment le film sera reçu lors du festival. Si celui-ci soulève un engouement suffisant, il est possible que les plans de distribution en salles puissent être réévalués en conséquence. Ajoutons qu’un paramètre important a peut-être motivé Warner à revoir ses plans pour la saga de western : le succès du premier film sur la plateforme Netflix.

Quand Horizon – chapitre 1 est arrivé sur Netflix début janvier 2025, il a trusté la deuxième place des charts de la plateforme. De quoi laisser supposer qu’un public s’intéresse à ce genre de proposition. Reste désormais à savoir une chose : est-il susceptible de se déplacer en salle pour voir le deuxième chapitre ? Pour le moment, Horizon : Une saga américaine – chapitre 2 ne dispose d’aucune date de sortie officielle dans les salles, aux États-Unis ou partout dans le monde.