Horizon 2 : Netflix sur le point de racheter la saga western de Kevin Costner en plein bide ?

Après l’échec commercial de Horizon : Une saga américaine au box-office, Netflix aurait proposé à Kevin Costner de racheter sa saga western.

L’annulation (au moins temporaire) de la sortie de Horizon 2 au cinéma a été un sérieux revers pour Kevin Costner. Warner a en effet annoncé que la date de sortie du deuxième opus de la tétralogie, prévue au 16 août aux États-Unis et le 11 septembre en France, n’était plus d’actualité pour le moment. La sortie cinéma (s’il y a sortie cinéma) est donc reportée pour ce deuxième volet, et aucune nouvelle date officielle n’a été donnée à ce stade (hormis le souhait d’un report à cet automne 2024, si les conditions le permettent d’ici là).

Dans le même temps, Warner a sacrifié le volume 1 d’Horizon sur l’autel de la VOD. Une initiative qui, conjuguée au décalage dans le temps de la sortie du deuxième volet, doit permettre à Horizon de se refaire une santé d’après les stratèges de Warner, autant que faire se peut. L’avenir de la saga est donc sacrément compromis. Et vu certaines rumeurs, il se pourrait même que l’on assiste à l’arrivée de la tétralogie de Costner sur des plateformes de streaming, dont Netflix qui serait intéressé par la diffusion de la saga.

Horizon Zero Down

Le site World of Reel a rapporté que la plateforme Netflix aurait contacté Kevin Costner afin d’acquérir la saga western. Ce ne serait pas la première collaboration entre Costner et Netflix, puisque le géant du streaming avait produit The Highwaymen, drame relatant la traque de Bonnie et Clyde, dans lequel Costner tenait le rôle-titre aux côtés de Woody Harrelson.

D’après les sources de l’article, Netflix pourrait participer au financement des épisodes 3 et 4 de la saga Horizon, en supplément d’autres investisseurs. Rappelons que pour l’heure, la saga a coûté plus de 100 millions de dollars pour deux films, dont 38 millions de la poche même de Costner. Il est suggéré que la plateforme pourrait diffuser les quatre épisodes à quelques mois d’intervalle, voire qu’elle envisagerait de la transformer en mini-série. Un format épisodique qui permettrait à la marque au Tudum d’avoir son propre Yellowstone.

Regarde au loin là-bas, c’est Netflix qui arrive

Netflix de Beverly Hills

À l’heure actuelle, rien n’est acté, et Kevin Costner n’a pas fait de déclaration officielle infirmant ou confirmant un accord avec Netflix. Cet hypothétique accord pourrait ne jamais aboutir, puisque le réalisateur d’Horizon semblait bien décidé à sortir sa saga coûte que coûte au cinéma, ce qui ne serait pas le cas avec Netflix. Costner était d’ailleurs tout à fait réaliste concernant un potentiel échec de sa saga. À la question d’un éventuel raté au box-office, il avait expliqué à Deadline que la durée de vie d’un film ne s’arrêtait pas aux cinémas :

« La réalité là-dedans c’est que le film existe et peu importe les habitudes du public, j’en suis le propriétaire pour le restant de mes jours. […] Tous les cinq ans, je peux vendre les droits à travers le monde. Les revendre ici en Amérique. La différence, c’est que j’en suis le propriétaire, vu les risques que j’ai pris. […] Pourquoi les studios sont-ils là ? Parce que ces films continuent à rapporter de l’argent, bien après leur week-end de sortie.«

La salle des négociations avec Netflix

Quant à l’exploitation en VOD, celle-ci peut tout à fait accorder un énorme bonus à l’exploitation de films. En VOD, un studio récupère 80% des recettes contre 50% environ sur un ticket de cinéma américain, assurant ainsi une belle rentabilité. Selon des informations divulguées par le New York Times, en mai 2023, Universal avait perçu 75 millions supplémentaires pour le film Mario, 50 millions pour Jurassic World 2 et 25 millions pour M3gan. Horizon a donc encore le temps de refaire une petite santé (en théorie).