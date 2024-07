Horizon 2 : Warner annule la sortie à cause du flop et ça sent mauvais pour la saga de Kevin Costner

Suite aux mauvais résultats d’Horizon : Une saga américaine, Warner a mis entre parenthèse la sortie du deuxième volet de la saga de western de Kevin Costner au cinéma.

Les deux premiers chapitres (sur quatre) d’Horizon : Une saga américaine ont coûté plus de 100 millions de dollars, dont 38 millions que le réalisateur Kevin Costner a sorti de sa poche. Une somme folle dont il n’est pas près de revoir la couleur, étant donné que le premier volet de sa tétralogie de western fait un véritable fiasco au box-office mondial, avec à peine 22 millions de dollars récoltés selon Forbes.

Les mauvais résultats d’Horizon : Une saga américaine ont poussé Warner a sacrifié le film à la VOD pour tenter de sauver les meubles. On espérait alors une seconde vie pour le film, et pour la saga. Cependant, l’avenir de la saga western de Kevin Costner pourrait être bien plus sombre.

Plus rien à l’Horizon

Relayés par The Hollywood Reporter, la boîte de production de Kevin Costner, Territory Pictures, et son partenaire de distribution New Line Cinema, ont pris la décision de ne pas sortir le deuxième chapitre d’Horizon au cinéma à la date initialement prévue. Ce Chapitre 2 devait arriver dans les salles obscures américaines le 16 août, date qui a été reportée, dans le but de donner une chance au Chapitre 1 de grappiller quelques spectateurs au box-office et de gagner un public en VOD, comme l’a précisé un porte-parole de New Line :

« Territory Pictures et New Line Cinema ont décidé de ne pas sortir Horizon : Chapitre 2 le 16 août afin de donner au public une plus grande opportunité de découvrir le premier volet d’Horizon dans les semaines à venir, y compris en VOD et sur Max. Nous remercions nos partenaires d’exploitation pour leur soutien continu alors que les cinéphiles à travers les États-Unis découvrent le film lors de son exploitation en salles. »

Le dernier à sourire

Horizon pas net, reste à la buvette

Warner, dont New Line est une filiale, a annoncé mercredi 10 juillet aux exploitants américains qu’Horizon : Chapitre 2 était donc déprogrammé. Alors que de nombreuses salles avaient déjà mis en vente les tickets pour ce Chapitre 2, ces billets devront donc être remboursés. Territory Pictures s’est fendu d’un commentaire très laconique, et très politiquement correct concernant cette situation.

« La réaction du public par rapport à Horizon et son enthousiasme à voir notre Histoire se poursuivre dans Horizon 2 ont été incroyablement gratifiants. Kevin a fait ce film pour les gens qui aiment le cinéma et qui veulent faire un voyage. Le soutien que nous avons reçu de la part des cinéphiles et des exploitants de salles de cinéma, alors qu’ils découvrent le premier chapitre de cette saga, ne fait que renforcer notre confiance en eux et dans les films que nous avons réalisés, et nous les remercions d’être montés à bord pour cette aventure. »

Seul au monde

Warner et Territory Pictures n’ont pas donné de date d’arrivée du film sur la plateforme Max. Horizon : Chapitre 1 est, quant à lui, attendu en VOD à compter du 16 juillet 2024. Le deuxième volet de la saga était initialement prévu le 11 septembre 2024 en France, pour l’heure, nous ne savons pas à quelle date le film sera reprogrammé, ni s’il sera vraiment reprogrammé, ou s’il atterrira directement sur les plateformes de VOD et de streaming.