Heat 2 sera aussi long que le premier film (au minimum) et Michael Mann promet un énorme voyage

Michael Mann vend du rêve pour Heat 2 et informe qu’il sera au moins aussi long que le premier, qui durait presque trois heures.

Alors que l’excellent roman Heat 2 écrit par Michael Mann est sorti il y a maintenant deux ans, la version cinéma de cette suite de Heat commence à se concrétiser avec l’annonce. Ainsi, Austin Butler sera probablement dans Heat 2 en Chris Shiherlis jeune tout comme Adam Driver (possible Neil McCauley jeune) tandis qu’Al Pacino voudrait Timothée Chalamet pour jouer la version jeune du lieutenant Vincent Hanna.

En tout cas, l’attente est grande tant le roman a été bien accueilli, le récit nous racontant la fuite de Chris en Amérique du Sud après la mort de Neil, tué par Vincent, et le laissant seul survivant du gang. Alors qu’il a dévoilé début 2024 son projet de longue date Ferrari, Michael Mann, qui a maintenant 81 ans, en a dit justement plus sur le projet lors d’une récente projection de Miami Vice.

C’est lors d’une projection spéciale de son Miami Vice au cinéma que Michael Mann a fait une petite masterclass après la séance. S’il est bien évidemment revenu sur le film en question, il a également été interrogé sur ce qui l’attendait dans les prochains mois. Le cinéaste a ainsi donné quelques infos croustillantes sur son Heat 2 :

« Je travaille sur le scénario du film sept jours sur sept, et il va être très conséquent. Il sera au moins aussi conséquent que celui de l’original, qui durait 2h45. Certains des personnages évoluent même au-delà du roman de base, particulièrement le personnage chrétien de Hurley dans la quatrième partie du scénario, soit le dernier acte.

Donc c’est assez imposant. Et ça se passera à, vous savez, on tournera au Paraguay, […] aussi à Mexicali, Chicago, Los Angeles, et après dans l’Asie du Sud-Est. Sûrement à Batam [en Indonésie, ndlr], qui est de l’autre côté de Singapour. »