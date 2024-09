Gollum : Gandalf version McKellen dans le film Seigneur des anneaux, c’est possible et ça se précise

Ian McKellen a déclaré qu’il avait été approché pour rejouer Gandalf dans le nouveau film Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum.

Le monde de Tolkien envahit l’actualité en cette fin d’été. Alors que la saison 2 de Les anneaux de pouvoir bat son plein sur Prime Vidéo et que le Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim a dévoilé une bande-annonce épique, c’est désormais Lord Of The Rings : The Hunt For Gollum qui montre le bout de son nez.

Pour rappel, ce nouveau film devrait suivre les aventures de Gollum avant sa rencontre avec Bilbo Baggins. Le réalisateur Andy Serkis et interprète de la créature, avait indiqué lors de l’annonce du projet que des personnages du Seigneur des Anneaux pourraient revenir dans le nouveau film. Ainsi, Viggo Mortensen pourrait reprendre le rôle d’Aragorn dans Gollum, à une seule condition et désormais, un acteur a confirmé qu’il avait été contacté pour reprendre son rôle : Ian McKellen en Gandalf.

Le retour grisant de Gandalf ?

À propos de la possibilité de son retour comme Gandalf pour Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum, Ian McKellen a dit ceci dans The Big Issue :

« Je reviens vers vous maintenant. […] L’enthousiasme pour le Seigneur des Anneaux ne montre aucun signe d’essoufflement… Je ne peux rien vous dire de plus. L’on m’a juste dit qu’il y aurait d’autres films, qu’ils impliqueront Gandalf, et que la production espère que je pourrai le jouer. […] Quand ? je ne sais pas. Quel est le scénario ? Il n’est pas encore écrit. Donc, ils feraient mieux de se dépêcher »

En plus de cet entretien, Ian McKellen a déclaré à BBC Breakfast qu’il ne comptait pas arrêter sa carrière d’acteur, même s’il va rester en pause pour tout le restant de 2024. À 85 ans et alors que le film ne sera pas tourné avant 2025, l’acteur sait qu’il ne pourra pas attendre encore des années avant de se lancer dans une potentielle aventure dans La Terre du Milieu.

Il faut dire qu’en juin dernier, alors qu’il jouait dans la pièce de théâtre Player Kings, une adaptation d’Henry IV de Shakespeare, il a perdu l’équilibre et est tombé de la scène. L’acteur a eu le poignet et une vertèbre fracturés et n’a pas pu remonter sur scène depuis, obligé de se reposer.

Son rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit avait été un des plus mythiques des films et de sa carrière, ce avec Magnéto dans les X-Men. Son retour assurerait un certain aura au projet (tout comme celui de Viggo Mortensen) et pourrait faire figure d’œuvre testamentaire pour l’acteur. En attendant d’en savoir plus, la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir est diffusée au rythme d’un épisode par semaine jusqu’au 3 octobre prochain. Le film Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim débarquera lui sur les écrans le 11 décembre 2024.