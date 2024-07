Gollum : cet acteur du Seigneur des Anneaux reviendra mais à une seule condition

Cet acteur du Seigneur des Anneaux pourrait revenir dans le prochains film The Hunt For Gollum, mais à une condition.

Même si la saison 2 du Seigneur des Anneaux devrait contenir un Sauron en mode Walter White, il est logique de penser que ce n’est plus la série d’Amazon que les fans de Tolkien attendent le plus. En effet, deux projets de long-métrages tirés de l’univers de fantasy sont en préparation, et il est difficile de ne pas être intrigué par leurs propositions.

D’un côté, il y a The War of the Rohirrim, qui a récemment dévoilé de nouvelles images magnifiques et de l’autre, The Hunt For Gollum, évidemment centré sur le personnage éponyme. Et justement, alors que le réalisateur Andy Serkis a annoncé que des personnages du Seigneur des Anneaux pourraient revenir dans le film, un acteur culte de la trilogie originale de Peter Jackson a expliqué qu’il accepterait de revenir à une condition bien précise.

Gollum ou le Retour du Roi

Pourra-t-on encore assister au Retour du Roi ? C’est en tout cas ce que laisse supposer Viggo Mortensen, l’interprète d’Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, via une interview avec The Hollywood Reporter. Sans dire avec certitude qu’il allait revenir dans The Hunt For Gollum, l’acteur dano-américain s’est montré ouvert à la possibilité :

« Je n’ai pas lu de scénario. Donc je ne sais pas. Le scénario est la chose la plus importante pour moi, à moins que je sois fauché, que je n’aie pas d’argent et qu’on m’offre la chance d’avoir un travail […] et ce n’est plus le cas depuis un moment […]. Donc ça dépend. »

Nous regarde pas comme ça voyons

Avec l’annonce de The Hunt For Gollum, qui sera donc réalisé par et avec l’interprète de Sméagol Andy Serkis, on se demandait forcément quel autre acteur/personnage pourrait également faire son retour dans le film. Viggo Mortensen faisait partie des noms les plus évoqués avec ceux de Ian McKellen (qui a récemment été victime d’un accident), d’autant qu’il s’était déjà dit partant fin mai.

Toutefois, s’il n’a pas encore reçu de proposition et de scénario à l’heure actuelle, on peut commencer à douter que Viggo Mortensen se retrouve un jour dans le casting du film de Serkis. Rappelons également que The Hunt For Gollum est censé se dérouler avant les évènements de la trilogie de Peter Jackson, et que l’américano-danois est maintenant âgé de 65 ans. Peut-être est-il donc désormais un peu trop vieux pour le rôle (même pour jouer un Dúnedain) ?

Reviens quand même !

Bref, tout ça reste assez vague concernant The Hunt For Gollum, mais nul doute que le projet risque d’attirer encore pas mal de curiosité dans les mois à venir. Aucune date de sortie n’a pour le moment été dévoilée, mais entre-temps nous pourrons déjà découvrir un autre long-métrage se déroulant dans l’univers : le film d’animation The War Of the Rohirrim, prévu pour le 11 décembre 2024.